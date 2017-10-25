因不滿傳統比特幣（Bitcoin，BTC）的採礦活動落在少數的大型組織而建立的新比特幣分支Bitcoin Gold（BTG），已於這兩天比特幣到達491407區塊時開始分岔，新的Bitcoin Gold網路預計於11月現身，成為繼Bitcoin Cash（BCC）之後的第二個比特幣分支。

根據BTG的官網說明，比特幣區塊鏈上的BTG分岔將始於今天（10/25），採礦者已可開始利用新的工作量證明（Proof Of Work，POW）演算法來建立區塊，最終會造成比特幣區塊鏈的分支，原始的比特幣區塊鏈不會受到影響，但新的分支將會脫離原始鏈，至此，新的加密貨幣於焉誕生。

BTG的建立將讓比特幣的採礦行動再度分散，以符合比特幣創辦人Satoshi Nakamoto「一個CPU一張選票」的信念，BTG團隊認為，比特幣採礦設備的製造與分布已被少數組織所掌控，有些甚至粗魯地對待個別的礦工與整個比特幣網路。

因此，BTG藉由將工作量證明的演算法從比特幣區塊鏈所使用的SHA256改為Equihash，讓專為SHA256打造的設備無用武之地，而開採BTG只要透過消費者硬體就能進行，讓全球的民眾皆能參與，再度回到分散式及民主化的採礦架構。

BTG的分配方式與BCH一致，皆採1比1分配比例，但以10月25日為分界線，只要當時握有比特幣私鑰的用戶都能獲得同樣數量的BTG。

目前日本最大的比特幣交易商bitFlyer已確定要支援BTG，而美國的Coinbase則說BTG還有許多安全風險，在它正式問世前不會支援它。

今年8月誕生的BCC今日（8/25）的價格為329.99美元，已低於最高峰時的914美元，至於BTC今日的價格則是5535美元。