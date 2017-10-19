微軟於本周三（10/18）公布了一藏匿在Google Chrome瀏覽器的安全漏洞，編號為CVE-2017-5121為一遠端程式執行（Remote Code Execution，RCE）漏洞，指出強調沙箱安全政策對於Chrome的安全性來說並不足夠，同時批評Google的修補程序有瑕疵。

外界紛紛將微軟此舉視為是「以其人之道還治其身」的作法。Google的抓蟲團隊Project Zero多次公布微軟產品的安全漏洞，其中更有幾次是在微軟尚未修補前公開，雙方還曾為此隔空交戰。本月初，Project Zero亦抨擊微軟的修補措施有問題，指出微軟經常優先修補最新作業系統的安全漏洞，駭客便可藉由程式碼的比對找出舊版Windows中的同樣漏洞並伺機攻擊。

微軟的「反擊」是以自行開發的漏洞檢查工具ExprGen來檢驗Chrome瀏覽器所使用的V8 JavaScript引擎，發現了CVE-2017-5121與其他臭蟲 ，還打造了開採CVE-2017-5121漏洞的攻擊程式，並於今年9月14日將它們提交給Google，總計獲得Google所頒發的15837美元抓漏獎金，其中，光是CVE-2017-5121漏洞的獎金便佔了7500美元。Google已於9月中旬釋出的Chrome 61修補了相關漏洞。

微軟表示，Chrome相關缺乏RCE的防範機制，意味著從記憶體損壞臭蟲到遠端執行程式漏洞的路徑可能很短，且於沙箱內的多種安全檢查讓RCE攻擊程式得以繞過同源政策，以便存取受害者正執行的網路服務或儲存相關憑證。

微軟同樣也批評了Google的修補政策，指出Google先將修補程式上傳至GitHub的V8專案，再於3天後修補Chromium專案與Chrome瀏覽器，而這短短的幾天已足以讓駭客取得漏洞資訊、打造開採程式並發動攻擊。

儘管多數人都認為微軟是在對Google還以顏色，但雙方在抓漏上的競爭也將替使用者創造更安全的數位環境。