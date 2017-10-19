Mozilla於周三（10/18）宣布，微軟、Google、三星與全球資訊網路聯盟（World Wide Web Consortium，W3C）已同意把各家瀏覽器的網頁開發文件統一存放在Mozilla的MDN Web Docs網站上，以方便網頁開發人員查詢。

W3C技術架構組的共同主席Daniel Appelquist表示，最常聽到網頁開發者的抱怨之一是要建立跨瀏覽器的網頁時，所需的相關文件太過分散，將各家瀏覽器的文件集中在MDN Web Docs將能造福全球開發人員。

2005年問世的MDN Web Docs原本就是Mozilla用來提供各種網路技術與標準的內容網站，每月的造訪人數超過600萬人。之後的MDN Web Docs除了供應JavaScript、CSS、HTML及各種Web API等網路標準的說明與教學之外，也會有基於Firefox、Chrome、Microsoft Edge及Samsung Internet Browser等不同瀏覽器的網頁開發指南。

其中，微軟已著手將MSDN網站上有關瀏覽器的7700頁內容轉移到MDN Web Docs，Google則說過去幾年已持續將Chrome的網頁文件轉至MDN Web Docs。

為了一同控管MDN Web Docs及推動它的發展，業者也成立了產品諮詢委員會（Product Advisory Board），現有來自上述組織的9名委員，將針對MDN的內容策略、發展方向與平台功能提出建議，以讓MDN成為最全面也最完整的瀏覽器暨網路標準的文件資料庫。