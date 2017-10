一直保持神祕的蘋果自駕車計畫Project Titan,近日被發現可能已經進入測試階段。



自駕車新創公司Voyage創辦人MacCallister Higgins日前在推特上貼出一段他稱為Project Titan的近距離拍攝影片。另一名網友則貼文(下)指出他在幾周以前看相同的車子出現在蘋果公司接駁車站。

I saw one of these a few weeks ago pull up to an Apple shuttle stop-sit there for a few then drove off. pic.twitter.com/gUudZY1TIA

— idiggapple (@idiggapple) 2017年10月18日