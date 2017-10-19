一直保持神祕的蘋果自駕車計畫Project Titan，近日被發現可能已經進入測試階段。



自駕車新創公司Voyage創辦人MacCallister Higgins日前在推特上貼出一段他稱為Project Titan的近距離拍攝影片。另一名網友則貼文（下）指出他在幾周以前看相同的車子出現在蘋果公司接駁車站。

I saw one of these a few weeks ago pull up to an Apple shuttle stop-sit there for a few then drove off. pic.twitter.com/gUudZY1TIA — idiggapple (@idiggapple) 2017年10月18日



影片中的車子是Lexus休旅車，車前與車尾各裝設6台Velodyne光達（LiDAR）模組，車頂則裝有攝影機及雷達系統，但體積頗為龐大。



如果這真的是蘋果的Project Titan，那麼和Waymo的系統相去甚大。首先，Project Titan將感測器模組置於車頂，有別於其他廠商將GPU、感測器設在行李箱內的作法。此外，Higgins認為Waymo已經能將感測器模組大幅縮小到放進車內，而Titan的設計相較之下好比醜爆的行李架。



或許蘋果是因為早先的策略失誤導致目前進度落後。蘋果投入自駕車的開發傳聞多年，但一直十分祕而不宣。去年傳出Project Titan進展不順，組織重整，在由老將Bob Mansfield率領下調整方向，從原本自行打造汽車轉而開發自駕車系統，同時裁員數百。



今年蘋果執行長庫克（Tim Cook）終於鬆口承認Project Titan的存在，它將是結合人工智慧（AI）的車輛系統，同時指出自駕車、叫車服務、電動車會是一次重大破壞性革新，暗示蘋果在其中並不會缺席。