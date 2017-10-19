英特爾（Intel）執行長Brian Krzanich在本周由華爾街日報主辦的WSJDLive全球技術座談會上揭露，首款專為機器學習打造的Nervana神經網路處理器（Nervana Neural Network Processor，Nervana NNP），代號為Lake Crest，預計在今年年底正式上市。

Nervana處理器與英特爾在2016年買下的機器學習新創公司Nervana Systems大有關係，當時英特爾收購Nervana Systems就是為了進軍人工智慧市場布局，並用Nervana的引擎及晶片技術，來提升英特爾的人工智慧產品。

而Nervana處理器除了強化記憶體管理來提升運算效能，以增加神經網路工作的吞吐量之外，英特爾也發明了一個新的數字格式Flexpoint，Flexpoint能以定點（Fixed-Point）乘法和加法進行純量運算（Scalar Computation），同時也能用共享指數（Shared Exponent）進行大量動態範圍運算。

另外，Nervana處理器也透過縮小晶片電路尺寸，來提升每個晶粒（Die）的平行運算能力，同時降低每次運算的功率。在Nervana的應用方面，英特爾表示，Nervana處理器將能應用在醫療診斷、社群媒體廣告、汽車、天氣預測等領域。

此外，英特爾還計畫，未來將投資大規模運算應用所需的技術，而目前英特爾正在研究神經元（Neuromorphic）和量子運算。