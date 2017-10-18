微軟本周二（10/17）發表了Surface家族二合一筆電的第二代產品— Surface Book 2，它採用最新出爐的Windows 10秋季創作者更新版（Windows 10 Fall Creators Update），且微軟宣稱Surface Book 2的效能為第一代產品的5倍，也是蘋果MacBook Pro的兩倍，將於11月9日開放預購。

微軟Surface家族現有四大產品線，分別是強調平板能力並可搭配鍵盤的Surface Pro、基於傳統筆電設計的Surface Laptop、可充當平板或筆電的二合一筆電Surface Book，以及一體成型的桌上型電腦Surface Studio。

其中，第一代的Surface Book是在2015年10月發表，一直到兩年後，微軟才推出第二代的Surface Book 2。

Surface Book 2提供13.5吋與15吋兩種螢幕規格，並可選配英特爾Core i5或4核心的Core i7處理器，也能選配更大的記憶體容量與硬碟空間，所有版本皆支援USB-A、USB-C與SD卡，並有17小時的電池續航力。13.5吋機種的重量為1530公克，15吋則是1900公克。

其中，配備13.5吋螢幕、Core i5處理器、8GB記憶體、256GB硬碟空間的最低階版本售價為1999美元，而配備15吋螢幕、Core i7處理器、16GB記憶體、1TB硬碟空間的最高階版本則要3299美元。

Surface Book 2採筆電、平板的2合1設計（來源：微軟）

負責裝置業務的微軟副總裁Panos Panay表示，Surface Book 2是美女與野獸的結合，它既有輕薄的外表，又有野獸般的強大能力，效能最高可達第一代產品的5倍，也是蘋果新一代MacBook Pro的兩倍，且其電池續航力亦比MacBook Pro多出了70%，15吋版本的螢幕畫素比MacBook Pro多出45%。

以二合一筆電來說，Surface Book 2的價位並不便宜，頻頻與MacBook Pro較量，也透露出該款裝置將鎖定專業使用者，微軟亦說Surface Book 2適合設計師、遊戲玩家、建築師與開發人員。