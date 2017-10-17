Google於本周二（10/17）宣布，今年秋天在澳洲開始測試Project Wing無人機送貨服務，與連鎖藥局Chemist Warehouse、墨西哥連鎖餐廳Guzman y Gomez聯手，測試以無人機載送醫療用品、送餐。

Google X實驗室的Project Wing是Google於2014年發布的無人機送貨計畫，提供快速、安全，也更有效率的送貨服務，並於2016年與墨西哥餐廳Chipotle合作，在美國維吉尼亞理工（Virginia Tech University）主要校區「黑堡」（Blacksburg）首次提供無人機外送餐點服務。

不過，其實Google早在發布Project Wing之前的發展階段期間，就已經在澳洲昆士蘭進行實地測試，運送狗食或水給當地農民。

現在，Google在澳洲首都領地（ACT）和新南威爾斯州（NSW）的邊界農村地區，進行無人機送貨測試，當地的農夫、專業人士等居民可以透過Project Wing行動App訂購需要的物品或餐點。

而與Google合作的Chemist Warehouse藥局和Guzman y Gomez餐廳則將會收到居民的訂單，再由Google派遣Google無人機至Project Wing合作夥伴的裝載貨物地點，進行裝貨及運輸工作。

根據Google官方部落格，澳洲農村地區的居民認為Project Wing最有價值的是無人機藥物外送服務，藥物能透過無人機直接送到家門口，這提升了居民因病不舒服而不方便出門的便利性。

另外，Project Wing的測試人員建議，農村地區可以透過無人機運送飲用水、食物、醫療用品和機械零件，作為因天然災害造成資源短缺時的應急措施。而Google也計畫，將協助澳洲首都領地農村消防服務（Australian Capital Territory Rural Fire Service）來評估Project Wing無人機送貨服務的可能性。

Google在澳洲測試Project Wing無人機送貨服務影片介紹：