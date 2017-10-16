高通（Qualcomm）上周向彭博社（Boomberg）證實，已於北京的智慧財產法院控告蘋果侵犯該公司的專利技術，同時提出禁售iPhone的請求。

根據報導，高通宣稱蘋果侵犯該公司3項與電力管理及Force Touch功能相關等非必要的標準專利，而蘋果則宣稱在與高通協商的多年間，這3項專利從未浮上檯面，是個毫無根據的指控。

這是高通第二次提出禁售iPhone的請求，今年7月，高通也曾以蘋果侵犯6項專利技術為由，希望美國國際貿易委員會（International Trade Commission，ITC）禁止iPhone及iPad輸入美國。

市場認為高通只是對蘋果提出反擊，真能阻止iPhone銷售的可能性並不高，且已有不少國家針對高通於行動通訊市場上違反競爭的壟斷手法祭出法律行動。

2015年2月先是中國指稱高通壟斷市場並判罰60.88億元人民幣（310億元新台幣），2016年12月韓國公平交易委員會控告高通濫用市場主導地位，判罰1.03兆韓圜（約新台幣278億元），今年1月美國聯邦交易委員會（FTC）控告高通違反反壟斷法，上周台灣公平交易委員會亦因高通違反公平競爭，處以高達新台幣243億元的罰款，不論是在中國、韓國或台灣都創下最高罰金的紀錄。

蘋果則是在FTC展開行動之後，於美國及中國控告高通壟斷市場並超收權利金，且在美國的法律行動還獲得英特爾與三星的聲援。