針對遠銀被駭遭盜轉6000萬美元一案，金管會基於金融機構主管機關的身份對遠東商銀進行調查，發現遠銀在內部控管上有明顯的疏失，導致駭客有機可趁。

國內媒體報導，金管會主委顧立雄指出遠銀遭駭盜款案發生後，金管會已派人員赴遠銀調查，瞭解發生原因，顧立雄透露初步來看，遠銀並沒有落實SOP標準處理程序，顯示有內控上有明顯的疏失。

對於遠銀未落實SOP，金管會週四解釋，遠銀對內部的資訊系統管理雖有設立SOP處理原則，包括系統主機、應用系統的帳號授權等，但這次調查發現遠銀沒有落實標準處理程序。例如在權限管理上，遠銀沒有符合最小授權原則，而是給予最高權限。在資安的管理上，多會要求最小授權原則，即工作上超出業務的範圍應該需要取得額外的授權，但遠銀給一般的管理者最高授權，導致駭客輕易取得最高授權。

另外，基於孟加拉央行等SWIFT盜轉案件頻傳，金管會去年9月已要求國內各家銀行加強SWIFT安全措施，要求SWIFT系統必需與銀行內部其他系統作好實體的隔離，但金管會調查發現，遠銀的SWIFT伺服器並沒有落實實體隔離，可能基於作業方便與其他的電腦連結，雖然負責個人電文放行的工作站有隔離，但因主機沒有做好實體隔離，成為駭客入侵的管道。

金管會去年即發文要求各家銀行加強SWIFT系統安全，並納入今年金檢的項目，但據瞭解，遠銀尚未排到接受檢查，故而這次未能及時檢查出遠銀未做好實體隔離，加上遠銀內部對權限沒有落實最小原則，使得駭客得以有機可趁，以SWIFT交易盜轉6000萬美元。

至於駭客入侵遠銀的SWIFT系統，以偽造交易盜轉鉅額金錢，遠銀為何沒有人工稽核每項SWIFT交易，金管會解釋這是基於銀行如果作好SWIFT系統實體隔離，交易均由系統自動處理完成，因此沒有人工再次稽核的程序。

金管會表示，經過調查遠銀在內控上有兩項主要的缺失，包括資訊系統的權限管理不夠嚴謹，以及SWIFT系統未落實實體的安全隔離。此外，若銀行業者做好內控，應該還有許多機制能夠避免這次事件的發生。

目前該案已交由警方，在資安公司的協助下進行調查，對於駭客如何駭入遠銀，金管會以警方調查中不便對外說明。