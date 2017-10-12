本周二(台灣時間周三)微軟釋出的每月更新，造成部份用戶或伺服器藍色死亡螢幕、凍住或無法重開機。微軟已緊急修復更新問題。

周二微軟釋出了Windows 10 創作者更新（1703版）、Windows 10周年更新（Anniversary Update）以及Windows Server 2016的更新版本以修補62項漏洞，包括重大或零時攻擊漏洞，版本分別為KB4041676及KB4041691。

周三就有使用者在微軟討論區上反映，他透過System Center Configuration Manager (SCCM)為全球近5500台終端部署了修補程式KB4041676後，所有跑1703的系統在重開機時全部出現藍色死亡螢幕，並出現裝置無法重開機（INACCESSIBLE BOOT DEVICE）的訊息。接著也有數名用戶表示相同問題。

微軟周三解釋如果用戶同時允許並部署了Delta及累積（Cumulative）更新版本，則因為兩者同時下載到PC上，不僅會額外產生網路流量，而且可能會在電腦重新啟動後無法進入到Windows系統。

微軟也於昨日回覆指出，上述問題出現在以WSUS (Windows Server Update Services)部署KB4041676及KB4041691的部分企業用戶身上，但問題已經獲得解決，此外，經由Windows Update及Microsoft Update下載更新的大部份用戶並不受影響。也就是說一般消費用戶應該不會發生問題。

至於企業IT經理，Windows 7以後的版本具有一個名為Express的功能，可減少Windows 更新的大小。如果使用者有WSUS，微軟建議開啟Express更新方式。如果沒有WSUS又需要小型更新的用戶，則可使用Monthly Delta更新方式。