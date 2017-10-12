亞洲地區物聯網(IoT)網路營運商優納比宣佈正式在台灣啟用Sigfox物聯網通訊服務，國內企業可租用物聯網通訊服務，每台裝置每月收費2元起跳。

優納比在2016年取得Sigfox授權，今年2月在新加坡啟用Sigfox通訊服務，今年6月取得NCC核發物聯網執照，今天宣佈Sigfox網路在台灣啟用，以人口密集地區為主，台北市、新北市、桃園、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、台東、花蓮、宜蘭等市中心區域，宣稱已涵蓋85%的國內人口，年底將增加2倍的站點。2018年底將涵蓋95%人口。

優納比總經理暨創辦人Henn Bong表示，目前全球已有36個國家提供Sigfox網路，優納比身為Sigfox新加坡與台灣兩地的營運商，未來不只服務台灣企業在地的物聯網應用，也將協助本地企業經由Sigfox全球網路走向世界。

Sigfox全球執行長及創辦人Ludovic Le Moan表示，全球現有36個國家加入Sigfox國際網路，已涵蓋全球5.1億人口，明年預計完成60個國家地區的網路建設，Sigfox以成為全球最大物聯網通訊技術為目標。

Sigfox為超窄頻通訊技術(Ultra Narrow Band)，主要使用免執照的Sub-Ghz ISM頻段，因此相較於需要授權金的行動電信業者的蜂巢通訊技術，省下了高額的授權費用。Sigfox可傳輸12Bytes以下的數據，也能透過網路定位裝置所在的位置。

網路收費方面，每台裝置每月收費為台幣2元，每月可上傳數據60次，如果選擇最高的每月22元，每月可上傳4200次、下載120次。台灣的企業如在國外使用其他營運商所提供的Sigfox網路，不會收取漫遊網路費用，仍依與優納比的合約費用收費。

優納比表示，Sigfox通訊網路具備長距離廣域網路通訊的特色，在台灣現在已有50多家合作夥伴，包括半導體及通訊模組商、硬體設計商、電子檢測實驗室，從雲端到系統整合，試圖建立Sigfox的物聯網生態系。

國內已有業者計畫採用Sigfox，例如oBike將在年底汰換第二代的oBike單車，除了將增加變速功能外，也將利用Sigfox定位追踨單車的位置，和現在仰賴用戶的行動裝置藍牙連線相比，未來oBike單車支援Sigfox後，oBike公司可以更主動掌握到單車位置，有助於單車的維護，消費者透過App尋找單車也會更精準。

另外，中興保全也運用網聯網技術，加強AED設備的營運管理。而國內老牌的食品業者金蘭也利用物聯網技術，提昇醬油生產製造的監控管理。

儘管在物聯網市場上，優納比和電信營運商可能處於競爭關係，但優納比也將和台灣大哥大合作，以Sigfox通結合行動通訊技術，提供整合性的物聯網服務。