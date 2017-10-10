一名獨立資安研究人員SwiftOnSecurity昨天（10/9）透過Twitter踢爆，一個假冒為Adblock Plus的Chrome擴充程式繞過了Google的審核機制，堂而皇之地登上Chrome Web Store，至少有3.7萬名Chrome用戶受害。

此一假冒的Adblock Plus於今年9月22日上架，宣稱是由Adblock Plus所提供，至本周一（10/9）已有超過3.7萬名Chrome用戶安裝，而正牌的Adblock Plus則是來自Adblockplus.org，用戶人數已突破1000萬，除了商標非常類似之外，所提供的功能也相當，都是宣稱能夠封鎖所造訪網站的廣告。

然而，安裝到假Adblock Plus的用戶卻發現，當他執行Chrome瀏覽器時，該擴充程式即自行開啟大量的分頁。

這與日前爆出Chrome瀏覽器多家外掛程式開發商的帳號外竊事件不同，這名騙子開發人員只是偽造了Adblock Plus的外觀、功能描述、商標與關鍵字，以誤導使用者。

SwiftOnSecurity則批抨Chrome Web Store的審核程序不夠嚴謹，Google並未公開回應此事，但已將偽造的Adblock Plus擴充程式下架。