AOL上周五（10/6）宣布，準備關閉已經20歲的AOL即時傳訊服務（AOL Instant Messenger，AIM），預計於12月15日生效。

還記得在九零年代中後期、即時傳訊軟體鼎盛的時代嗎？那時還沒有今日大家耳熟能詳的Whatapp、Facebook Messenger、WeChat、Line，甚至也還沒有Skype，而是由ICQ、AIM、Yahoo! Messenger與MSN Messenger引領全球的即時傳訊風潮。

當時這些即時傳訊軟體的通訊皆以文字及表情符號為主，在Skype於2003年問世前的語音通訊都很破碎，而AIM的關閉也宣告了一個世代的結束。

如果你不知道AIM是什麼，那麼可以參考電影《電子情書》（You’ve Got Mail）或知名影集《欲望城市》，當中的主角都是藉由AIM來建立連結。

AOL表示，AIM使用了當時最新的數位技術，點燃了文化轉型的火焰，然而，如今人們的溝通方式已產生了深刻的變化，於是他們決定終止AIM。AOL也強調該公司將繼續為全球用戶打造新一代具標誌性的品牌及改變人們生活的產品，請大家拭目以待。

除了AIM之外，微軟在2011年買下Skype之後，已於2014年關閉MSN Messenger，至於ICQ與Yahoo!Messenger雖然依舊存在，但市佔率或品牌知名度早就大不如前，在市場調查機構Statista所列出的前十大行動傳訊程式中，已不見它們的蹤跡。