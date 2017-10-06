如果你是個懶得出門，但又想旅遊各地的人有福了！Google與Discovery（探索頻道）於日前共同宣布，即將推出虛擬實境（VR）旅遊系列節目Discovery TRVLR，讓你透過Google Daydream View頭戴裝置或Cardboard就可以在家探索世界各地。

Discovery VR團隊和Google VR團隊合作，聯手打造一系列的VR旅遊節目，讓觀眾透過VR的體驗，沉浸在時間、空間和故事裡，而觀眾除了透過VR頭戴式裝置觀看之外，也可以透過網頁、Android或iOS手機裝置觀賞節目。

另外，Discovery TRVLR節目預計將播7季，帶你橫跨全球七大洲，第一季將於11月3日，在YouTube、DiscovreyVR.com和Discovery VR App上播出，預計推出38集，帶領觀眾造訪奧克蘭、河內、墨西哥、開普敦、南極洲等地，旅途中將探訪大師、藝人、探險家等人，透過這些不同的人們，見識各地的風土民情與文化。

此外，Discovery VR App自2015年8月推出至今，下載次數已達430萬次，且觀看次數超過1億2千3百萬次。

Discovery TRVLR節目預告短片：