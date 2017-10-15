隨著公共自行車興起，臺灣騎乘自行車的人數也持續攀升，以臺北市為例，YouBike在2012年試營運三個月內，租借騎乘車次累計超過百萬人次，總騎乘次數更是在去年8月，突破一億人次，不過，根據內政部警政署統計室，2015年發布的最新統計，2014年交通事故自行車肇事件數高達7,713 件，死亡人數53人，超過1萬人受傷，且過去5年，傷亡人數每年都持續增長。

過去美國舊金山也面臨同樣的問題，根據舊金山交通局2016年的最新報告顯示，上班日騎自行車通勤的人數相比去年增加了9%，在自行車大量往返的市場街道（Market Street），也首次創下超過100萬次的自行車通勤次數，過去，自行車與汽車爭道，沒有任何的交通防護措施，導致每年有30人因自行車與汽車碰撞事故死亡，超過200人重傷。

舊金山政府為了要解決這項問題，在去年8月，舊金山市長Edwin Lee簽署了一項行政命令，以一項有效減少事故傷亡的計畫Vision Zero，來改善舊金山十字路口的安全，目標是要「在2024年之前，將汽車與自行車、行人的碰撞事故死亡人數，減少至0人」，打造自行車友善城市。

舊金山這項改善自行車安全的計畫，是與舊金山交通局和公共衛生局合作，以資料驅動（Data-driven）策略，來找出城市中最危險的路口，要在這些高危險路口，設置安全十字路口的建設（Protected Intersection），來減少自行車與汽車的車禍事故。

所謂安全十字路口設計，是指在意外事故發生率高的十字路口，建置自行車道的安全島，以保護自行車騎士的安全，甚至是可以讓每一個經過路口的行人都更安全，舉例來說，在轉彎處建置隔離島可以讓汽車過彎的時候減速，並且將自行車與汽車分隔，有分隔島之後，轉彎的汽車駕駛角度，變得更容易看見行人或是自行車。

先用健康數據找出車禍事故分布 舊金山公共衛生團隊開發交通與健康數據分析管理平臺TransBase，收集了交通、社會人口、車禍事故、等數據，來監測交通意外事故與健康的關聯，並以視覺化方式呈現在地圖，找出自行車與汽車碰撞事故的分布趨勢。（圖片來源／Vision Zero）

再用演算法找出高危險路口分布 有了上圖的車禍位置分布後，這個團隊還研發了高度傷亡網路演算法，來計算出哪些路口最容易發生事故，結果如下圖，7成重大傷亡事故中，都集中發生在12%的十字路口。（圖片來源／Vision Zero）

舊金山政府如何用數據減少自行車事故傷亡？

首先，舊金山公共衛生團隊開發了一項，交通與健康數據分析管理平臺TransBase，綜合來自不同單位超過200個地理空間數據，收集了城市建設、交通、社會人口、車禍事故、分區等數據，不間斷地監測交通意外事故與健康的關聯，並將結果呈現於地圖上，舊金山政府藉由此平臺，試圖了解自行車與汽車碰撞事故的資訊。

之後團隊又採用TransBase，開發出高度傷亡網路（High injury network）演算法，計算出哪些地區是最容易發生事故，辨識出哪些地區最需要立即投入心力來降低傷亡，根據高度傷亡演算法的結果顯示，在70%的重大傷亡事故中，都發生在12%的十字路口。

有了這個資料，舊金山交通局就不用將上千個十字路口每一個都重新設計，因為這些數據提供了更精準的高危險地點，讓市政府的資源，可以優先處理問題點。

舊金山交通局局長Ed Reiskin表示，「因為有數據驅動，才能了解要在哪裡投入可以產生最大的效益！」安全時十字路口設計，雖然在其他國家行之有年，但對美國而言，舊金山是首例，Ed Reiskin希望可以透過自行車騎士真實的回饋，不斷改善得到最佳的運作模式，再將成功模式複製到別的路段和地區。

「事故數據和交通事故數據讓政府更了解，要減少死亡率，必須從哪個路口開始，這樣的數據是無價的。」舊金山市長Edwin Lee表示，數據指向哪一個路口，就會著手進行安全十字路口的計畫，之後數據顯示其他容易發生事故的路口，市政府也會持續用相同的方式建置安全設施，透過安全十字路口的設計，自行車騎經十字路口時，一樣可以受到保護，並且又更明確的指標，指引自行車騎士，讓騎士不會不知所措。

舊金山第一個安全十字路口計畫，選在第9街和Division Street的十字路口，每天早上的尖峰時間，在這個路口有超過200名自行車騎士往來，相當於25%的總交通量，根據高度傷亡網路（High injury network）演算法的分析結果，有7成的車禍都集中在12%的路口，而該路口則是12%的十字路口之一，過去曾發生過多起交通車禍事故，且事故原因有固定的形式（Pattern），大多都是右轉的汽車撞上自行車騎士導致車禍。

過去，大部分的城市設計自行車專用道，都只是用隔線將自行車道與汽車道分離，但是這樣的作法並不確實，即使有自行車專用道，還是常常出現汽車與自行車爭道的狀況，另外，有些設計則是會用護欄或是植物盆栽，隔出自行車道，不過，這樣的作法，還是有一個問題，當自行車騎到十字路口時，就進入了與汽車共用車道的「混合區」，沒有任何與汽車分隔的保護措施。

舊金山採用的安全十字路口計畫建設中，有4個重要的元件：轉彎處安全島（Corner Refuge Island）、前方等待區（Forward Stop Bar）、延伸安全島（Setback Bicycle Crossing）、腳踏車專用號誌（Bicycle Friendly Signal Phasing）。

這樣的設計讓自行車直行時可以將汽車的干擾降到最低，自行車在左轉時也更加簡單，右轉則可以更加快速，同時又兼顧自行車騎士的安全性。

轉彎處安全島正是安全十字路口設計的關鍵，這個安全島將原本的自行車道的保護阻隔，延伸至十字路口，將右轉的自行車和汽車隔絕，自行車則可以直接右轉。

而轉彎處安全島提供自行車前方等待區等待紅燈，因為汽車必須停在人行道前，不能超越人行道，自行車則越過人行道，停在轉彎處安全島的等待區域。

如此一來，停紅燈時，因為自行車在汽車的斜前方，能增加自行車的可視度，且兩者相差的距離，在交通號誌轉為綠燈時，自行車能夠比汽車先起步，也大幅縮短了自行車過馬路的距離，減少車禍發生的風險。另外，左轉的自行車也是利用這個等待區域來等待左轉。

延伸安全島的設計，將汽車道和自行車道，相隔出一臺車的寬度，大約6公尺的距離，這項設計讓汽車必須在右轉時，轉90度才能右轉，更能看見行經自行車道上的自行車，解決了原本汽車轉彎有視線死角的問題，也讓汽車在過彎時的速度，減至每小時5～10英里。

完成建設後，舊金山自行車聯盟的執行董事Brian Wiedenmeier也親自在該路口騎自行車，他認為，自行車騎士可明顯感覺到騎車過程更安全，以往汽車轉彎時會快速直接切入自行車道和人行道，但是透過自行車安全島的設計，汽車過彎將會減速緩行，也不會直接切入自行車道，引起碰撞事故。

安全十字路口設計四大特色 舊金山採用的安全十字路口計畫的建設包含轉彎處安全島、前方等待區、延伸安全島以及腳踏車專用號誌，不管是直行、右轉和左轉，自行車騎經十字路口時都能更加安全。（圖片來源／Nick Falbo）

特殊的轉彎處安全島設計 轉彎處安全島是安全十字路口設計的關鍵，安全島將右轉的自行車和汽車隔絕，自行車則可以直接右轉，另外，安全島的設計提供了自行車前方等待區等待紅燈，交通號誌轉為綠燈時，自行車能夠比汽車先起步，也大幅縮減自行車過馬路的距離，減少車禍發生的風險。（圖片來源／Nick Falbo）