現今的物聯網應用涵蓋食衣住行、居家照護等，透過物聯網技術，用戶可以從電梯、生產線、停車場、洗衣設備等物品取得資料，以進行維修、維護等。而IBM於本周三（10/4）在物聯網大會（Genius of Things Summit）上發布，美國家庭服務公司Sears Home Services和食品加工廠商Golden State Foods透過IBM Watson IoT服務，來提升服務品質。

Gartner也預估，到了2022年，物聯網（IoT）技術將能為企業在每年的維護和服務方面，節省上兆美元的成本。

Sears Home Services公司（SHS）採用IBM預測維護和品質管理雲端服務（Predictive Maintenance and Quality on IBM Cloud），來管理每年7百萬筆以上的家電維修資料，並透過資料分析，提供SHS更準確的資訊。

而這些資訊也能讓SHS僅透過電話詢問，就可以判斷家電維修的根本原因，以降低不必要的上門服務。SHS公司利用物聯網技術，解讀了數十年來所累積的服務電話資料，並透過這些資料的解讀，來維修和維護一系列複雜的家電品牌，同時也提升了電話服務人員在第一次服務顧客，並解決問題的能力。

Golden State Foods廠商（GSF）則是採用IBM汽車物聯網（IoT for Automotive）服務，利用認知運算技術，來加強近千輛卡車，且每周超過2萬5千次交貨的物流管理。

而汽車物聯網服務彙整了天氣、交通和車內電腦系統（Telematics）等資料，讓GSF廠商能夠優化和改善食物配送服務，以確保食品在送達時的新鮮程度。另外，GSF廠商預計，此服務再結合穿戴式IoT裝置和預測分析，將能夠提升駕駛安全性。

除此之外，GSF廠商也計畫將物聯網技術擴展至餐廳的應用，透過感測器（Sensor）的資料蒐集，並結合預測分析和機器學習技術，來加強餐廳的能源、設備維護、庫存管理等。