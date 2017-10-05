Google於周三（10/4）發表Pixel 2系列智慧型手機，包含5吋螢幕的Pixel 2與6吋螢幕的Pixel 2 XL，這是Google整合軟/硬體的高階手機，著眼於由蘋果及三星霸佔的高階手機市場。新機一出爐，專門評測行動裝置相機品質的DxOMark就賦予Pixel 2系列相機98的高分，擊敗了Galaxy Note 8與iPhone 8 Plus的94分。

Pixel 2與Pixel 2 XL除了螢幕與電池以外的規格都是一致的，它們皆採用Android 8.0（Oreo）作業系統與時脈為2.35GHz + 1.9GHz的高通Snapdragon 835處理器，配備800萬及1220萬畫素的前後相機，內建4MB記憶體，可選購64GB或128GB儲存空間的版本，並有USB-C、3.1 Gen 1及Nano SIM介面。

Pixel 2的電池容量為2700 mAh，Pixel 2 XL則是3520 mAh，充電15分鐘即可達到7小時的電池續航力。

64GB與128GB版本的Pixel 2單機價格分別為649美元及749美元，在Pixel 2 XL上則是879美元及949美元。

Pixel 2系列標榜的是它的攝影功能，整合了運算攝影及機器學習技術的Pixel 2系列相機宣稱可拍出更漂亮的畫面與更流暢的影片。此外，Google也針對Pixel 2系列手機用戶發表了Google Lens功能，基於電腦視覺、機器學習與知識圖表（Knowledge Graph）的Google Lens將允許使用者直接搜尋照片上的地標、書籍、電影、藝術作品，或是複製照片上所出現的網址與通訊資訊。

至於DxOMark的評測結果則顯示只仰賴單一主要鏡頭的Pixel 2在多數的照片與影片評測類別都超越了Galaxy Note 8與iPhone 8 Plus，包括光源充足或光源不足的拍照效果、影片拍攝、曝光或對比及自動對焦等，只有在縮放及散景上落後這兩款皆擁有雙主鏡頭的高階手機。