雞年開春，證券業就不安寧。年假後第一天的股市交易日，就爆發了臺灣史上第一次的大規模券商遭DDoS攻擊勒索事件，十來家券商收到英文勒索信件，要求支付7～10個比特幣（市值約臺幣20～30萬元），勒索信還宣稱，若券商不付款，要在2月7日發動更大規模，甚至達Tb級的DDoS攻擊。至少有5家券商的網頁下單系統，遭遇到了長達15分鐘的DDoS攻擊，甚至有券商在過年期間就發生DDoS攻擊事件。第一波攻擊流量達到800Mbps，雖然還沒達到駭客宣稱的攻擊規模，但也讓好幾家券商的下單系統停擺了半小時之久。

駭客鎖定對象沒有特定傾向，更像是亂槍打鳥式的盲目攻擊，前十大交易金額的券商有3、4家遭殃，連龍頭券商也遭殃，另外還有中段班、甚至是末段班，單日交易金額不到1億元的小券商也傳出勒索災情。

不過，券商皆不屈服，除了報警之外，也開始提高戒備，強化對DDoS爆量攻擊的防範。不少券商委由ISP業者流量清洗服務來聯防。刑事局和臺北市警察局接獲報案展開調查。金管會在2月4日也緊急發布公告，對券商提出了五大安全防護措施，來安定股民的擔憂。

儘管刑事局判斷，勒索信是假冒Armada Collective名義的模仿犯所為，因該組織早在2016年就遭歐洲刑警組織逮捕，但資安專家仍研判，發生真實攻擊的機會極高。因此，不只各券商、金管會、政府資安部門都嚴陣以待，提高戒備。

就在預告攻擊日前一天，2月6日，就開始出現第二波DDoS攻擊災情，甚至出現了新的受駭券商，2月7日一開盤就出現DDoS攻擊，當天累計有4家券商下單系統遭殃，其中有多家是不在第一波攻擊名單的新受害者。金管會表示，第二波攻擊規模雖然比前一波更大，達到2Gpbs，至第一波攻擊流量的3倍，但也沒有達到駭客宣稱的Tb級攻擊。受影響券商平臺也都在半小時內就恢復正常，金管會認為：「從結果論來看，今天的DDoS協防算是成功的。」算是成功度過威脅。

但在2月7日才收到勒索信的德信證券，該公司發言人蔣森秋透露，勒索信預告了2月13日將繼續發動新一波的DDoS攻擊。勒索威脅不是一波、二波，反而更像是收保護費的流氓，每隔一段時間就要來勒索幾家。

從2015年勒索軟體災情爆發之後，勒索就成了駭客慣用的變現手法。早在前一周，我們就以封面故事大篇幅報導國外出現了一股新興的「勒索攻擊」（Ransom Attack）威脅，不同於勒索軟體的入侵加密手法，而是改為入侵企業資料庫後，刪除和綁架資料的方式，但都同樣以勒索比特幣的付款模式。國外超過4萬個MongoDB遭到綁架勒索，連Hadoop平臺都遭殃。臺灣沒有傳出勒索攻擊的災情，反倒是發生了DDoS攻擊勒索。

2016年因勒索軟體災情哀鴻遍野，而被稱為是勒索軟體之年（Year of Ransomware），但是到了2017年，不少資安專家都預測，駭客將結合更多攻擊手法來發動勒索威脅，2017年將會是勒索攻擊橫行的一年（Year of Ransom Attack）。不只是金融業者，任何企業都無法置身事外，得將資安視為核心戰略，尤其必須要提高員工警覺，全體資安動員才行。

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