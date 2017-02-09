年假後第一天的股市交易日，就爆發了臺灣史上第一次券商集體遭DDoS攻擊勒索事件，十來家券商收到英文勒索信件，要求支付7～10個比特幣（市值約臺幣27～30萬元），勒索信還宣稱，若券商不付款，要在2月7日發動更大規模，甚至達Tb級的DDoS攻擊。

駭客鎖定對象沒有特定傾向，更像是亂槍打鳥式的盲目攻擊，前十大交易金額的券商有3、4家遭殃，連龍頭券商也遭殃，另外還有中段班、甚至是末段班，單日交易金額不到1億元的小券商也傳出勒索災情。券商皆不屈服，除了報警之外，也開始提高戒備，強化對DDoS爆量攻擊的防範。

預告攻擊日前一天，2月6日，就開始出現第二波DDoS攻擊災情，甚至出現了新的受駭券商，2月7日一開盤就出現DDoS攻擊，當天累計有4家券商下單系統遭殃，其中有多家是沒有不在第一波攻擊名單的新受害者，累計從過年期間到2月7日攻擊預告日為止，共有13家券商遭DDoS攻擊勒索。

第二波攻擊規模雖然比前一波更大，達2Gpbs之多，是第一波攻擊流量的3倍，但也沒有達到駭客宣稱的Tb級攻擊。受影響券商平臺也都在半小時內就恢復正常，金管會認為：「從結果論來看，剛天DDoS協防算是成功的。」

不過，駭客新送出的勒索信還預告了2月13日將繼續發動新一波的DDoS攻擊。金融業仍繼續警戒中。

券商集體遭DDoS攻擊名單如下（統計到2月7日）