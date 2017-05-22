重點新聞（05月06日-05月19日）

·紅帽力推OpenShift，打造多雲IT管理平臺

從今年紅帽高峰會可以看出企業邁向多雲環境是必然的趨勢，根據紅帽產品和技術總裁Paul Cormier也觀察到，企業選擇轉移多雲環境有兩大原因。首先，不同公有雲業者都擁有自家特色，適合執行不同類型的應用程式。再者則是為了避免被單一業者鎖死（lock-in），必須引入多家服務風險。

Paul Cormier也表示，紅帽的企業用戶，其中已經有84％早已經著手部署雲端戰略，無論是私有雲、公有雲，或是混合雲。而根據紅帽統計，在2017年時，已經有59％企業用戶選擇使用多雲環境戰略，利用容器技術在多種平臺上運作應用程式，打破異質基礎架構間的藩籬。Paul Cormier也觀察到，企業選擇轉移多雲環境有兩大原因。首先，不同公有雲業者都擁有自家特色，適合執行不同類型的應用程式。再者則是為了避免被單一業者鎖死（lock-in），必須引入多家服務風險。

從最近OpenShift的布局，也可以看出紅帽的確依循多雲架構的戰略發展，目前OpenShift已經支援三大公有雲AWS、Azure及GCP。在企業逐漸轉移至雲端的趨勢中，紅帽若不想缺席，也必須找到自我生存之道。因此，跨雲運作的OpenShift正是目前這家公司在多雲市場中的戰略布局。紅帽執行長Jim Whitehurst表示，紅帽幾乎所有的服務都可用容器技術打包，透過OpenShift平臺發布，「紅帽很樂意變成軟體業界的Netflix，利用OpenShift提供這些很棒的軟體。」

而紅帽力推OpenShift的目的還不只是打通混合雲，Paul Cormier認為，在混合雲環境中開發者必然會碰上某些挑戰，例如處理不同服務的API、架構，而這些障礙都只會拖累開發者的速度，「企業想要從混合雲架構中獲得好處，那就得讓應用程式在不同地點，也使用相同的方式運作。」更多資訊

·SAP老將接手Docker執行長大位

在DockerCon大會落幕不到半個月，正當容器社群還在為Docker換掉開源專案名稱而議論紛紛時，Docker突然宣布更換執行長，由Docker董事會主席Steve Singh接任，成為掌管Docker未來發展的新任執行長。Solomon Hykes仍舊是技術長，但前任執行長的Ben Golub留任在Docker董事會成員。

Steve Singh是商務支出管理平臺服務Concur的創辦人，SAP在2014年時，以83億美元買下Concur，而Steve Singh也成SAP管理高層之一，負責SAP旗下全球商業網路策略產品，除了Concur平臺，還負責管理SAP旗下超過150萬家供應商的Ariba採購平臺。

在2016年，Docker執行長的Ben Golub就透露，2017年將是Docker推出商業級產品的第一年，這也是Docker接下來最重要的目標。Ben Golub希望借重Steve Singh的經驗，將Docker公司推向全球，成為世界級規模的企業。Steve Singh也表示，當前目標是確保Docker的開源創新能力，同時又能將Docker產品推向企業用戶。更多資訊

·紅帽CEO看Docker公司未來布局

今年DockerCon上，Docker揭露了兩個重要發表，第一是將Docker專案改名為Moby，並且推出LinuxKit，能在任何平臺建立Docker環境的通用工具。而紅帽執行長Jim Whitehurst表示，許多開源軟體開發者，對於Docker推出Moby跟LinuxKit專案很生氣，但Docker推出LinuxKit，的確證實了紅帽長期以來對容器技術的看法－－「容器就是Linux，反之亦然。」

他表示，既然容器與Linux密不可分，Docker也必須開始布局Linux事業，「我認為此事無法避免。」更多資訊

·紅帽高峰會3項重要產品更新大整理

紅帽今年度高峰會中，以OpenShift為基礎，發布3個產品更新，也可反映出紅帽押寶OpenShift，以它為中心向外發展的企圖。

首先是紅帽新發表的OpenShift.io雲端開發平臺，在程式碼撰寫和除錯上，可整合到雲端IDE工具Eclipse Che，另外也可串連到多種DevOps工具，並透過OpenShift Online 3雲端容器平臺自動建立需要的容器執行環境，來實現從開發端、測試、部署執行都上雲端的開發流程。

再者是容器映像檔健康指標Container Health Index，目前此新功能已經上線，在未來3個月內也會整合20家軟體所提供的容器映像檔。紅帽表示，Container Health Index彙整企業運行容器服務的映像檔資訊，包含紅帽自家所有容器化產品，以及與紅帽合作的20家軟體廠商，其中則包含了微軟、GitLab、容器安全廠商Sysdig以及F5等，「雖然有些合作夥伴並非容器技術廠商，但是紅帽得讓他們知道部署於容器內的應用程式是否足夠安全。」紅帽工程副總裁Matt Hicks表示，透過Container Health Index，企業可以評估目前使用的容器映像檔是否安全。

最後是擴大OpenShift對混合雲環境支援，並與AWS共同宣布擴展策略聯盟，整合容器平臺OpenShift和AWS雲端服務，讓企業可從本地端或雲端的OpenShift平臺部署AWS雲端服務，包含RDS、Elastic Load Balancing等，此服務預計在今年秋天上線。更多資訊

·CoreOS商用K8s平臺Tectonic 1.6.2版釋出

CoreOS旗下的商用K8s平臺Tectonic 1.6.2版釋出，重要更新包含相容Kubernetes 1.6.2版以及加角色權限管理機制（RBAC）。

在Tectonic 1.6.2版中，CoreOS開始支援開發者使用Hashicorp所推出的部署工具Terraform，在AWS或裸機上自建Kubernetes環境，「使用者可以建置自己的客製化組態定。」

再者，Tectonic先前已經支援RBAC機制，不過在此新版本中，CoreOS也將系統預設開啟RBAC機制，並且重新打造UI介面，讓系統管理員可以依據使用者身身份，指派至特定的命名空間。更多資訊

·GCP虛擬機規格升級，最高支援64個vCPU

近日Google旗下公有雲平臺GCP宣布提升虛擬機器規格，目前使用者最高可以建置單臺具有64核心vCPU的虛擬機，支援記憶體達到416GB，這也意味，未來使用GCP的企業用戶可在單臺VM內開啟更多容器，執行效能需求更高的運算任務。Google表示，目前支援64核心vCPU的虛擬機類型，相容於Intel的Haswell、Broadwell及Skylake處理器。

目前導入此服務的企業，有影像處理新創Descartes Labs，這家新創公司提供使用者存取全球衛星影像服務。Descartes Labs雲端架構師Tim Kelton表示，建立全球衛星圖層及地理搜尋需要CPU進行相當時間的平行運算，「在引入新的64核心vCPU主機後，單臺主機可以同步處理更多衛星影像。」更多資訊

Container產品更多動態

·甲骨文資料庫及WebLogic開始支援在Docker容器中運作更多資訊

·Mesosphere與Dell合作，推出私有雲、混合雲參考應用IT架構更多資訊

·紅帽推出Minishift，讓開發者可以於本地端建立單一OpenShift叢集更多資訊

·紅帽擴大與AWS合作，本地、雲端OpenShift環境部署AWS服務更多資訊

·網路虛擬化專案Calico釋出2.2版，更新容器網路介面更多資訊

·Intel容器作業系統Clear Containers 2.1.4版釋出，相容Kubernetes容器Runtime介面更多資訊

·容器資安廠商Aqua支援OpenShift，加強容器應用程式Runtime安全更多資訊

·Google GCP在美國北維吉尼亞地區新建資料中心更多資訊

Container資源

※知識：支撐Kubernetes容器調度功能運作的三大關鍵

※觀點：開發者該了解的容器生態圈趨勢

※影片：如何在容器基礎架構Triton上靠Docker Compose水平擴充應用程式

※影片：容器安全平臺Twistlock如何支援不同的容器調度工具？

※How-To：於正式環境監控、確保容器應用程式的安全

※How-To：PHP應用程式開發使用Docker Compose

※How-To：Node.js應用程式開發使用Docker Compose

※How-To：Ruby應用程式開發使用Docker Compose

※How-To：在Kubernetes環境中監控etcd

※How-To：確保無伺服器應用程式的安全性