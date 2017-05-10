今年DockerCon上，Docker揭露了兩個重要發表，第一是將Docker專案改名為Moby，並且推出LinuxKit，能在任何平臺建立Docker環境的通用工具。但是Docker公司的策略，讓許多開發者大為火光，認為社群協力開發的成果被收割為商用軟體。而iThome也專訪紅帽執行長Jim Whitehurst，解讀Docker發布這兩個重要專案的布局。

Q 你怎麼看待Docker發表Moby及LinuxKit專案？

A 目前局勢尚未底定，不過我知道很多開源軟體開發者，對於Docker推出Moby跟LinuxKit專案很生氣。雖然我還不確定Docker公司未來的發展，但Docker推出LinuxKit，的確證實了紅帽長期以來對容器技術的看法－－「容器就是Linux，反之亦然。」既然容器與Linux密不可分，Docker也必須開始布局Linux事業，我認為此事無法避免。像是紅帽創立20多年來，都是以Linux為核心發展，我們很樂意一同和Docker競爭，不過同時我們雙方也互相合作。

剛卸任Docker執行長的Ben Golub，先前就是Gluster（紅帽併購的開源儲存產品）的執行長，之後我們也會一起討論未來的合作方向。

Q 未來會有更多紅帽的服務透過OpenShift提供、派送嗎？

A 目前紅帽幾乎將所有的服務都使用容器技術打包，並且透過OpenShift平臺發布。目前我們正利用OpenShift平臺，建立一個軟體生態系，讓開發者可以更簡單的使用開源軟體。

紅帽很樂意變成軟體業界的Netflix，利用OpenShift提供這些很棒的軟體。Netflix讓消費者可以利用電腦、電視或是手機收看影集，而開發者可以透過OpenShift平臺，從不同地方下載企業軟體，讓開發者取得軟體變得更簡單。