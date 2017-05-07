就在DockerCon大會落幕不到半個月，正當容器社群還在為Docker換掉開源專案名稱而爭論不休之際，Docker突然宣布更換執行長，由Docker董事會主席Steve Singh接任，成為掌管Docker未來發展的新任執行長。

在此同時，Solomon Hykes仍舊是技術長，但從Docker成立之初就擔任執行長的Ben Golub，則轉而繼續留在Docker董事會成員。

Steve Singh是誰？為何就在Docker準備發展企業生態系，將Docker推向主流商架構之際，陣前換將。Steve Singh是商務支出管理平臺服務Concur的創辦人，SAP在2014年時，以83億美元買下Concur，而Steve Singh也成SAP管理高層之一，負責SAP旗下全球商業網路策略產品，除了Concur平臺，還負責管理SAP旗下超過150萬家供應商的Ariba採購平臺。他不只是成功的雲端創業家，也是熟諳企業應用市場的經營者，因為負責SAP旗下最大的雲端事業部門，和SAP經常往來的大型企業CIO們熟識。為了接掌Docker，Steve Singh也在4月底離開了SAP。

早在2016年10月，Steve Singh就成為Docker董事會主席，當時仍是Docker執行長的Ben Golub就透露，2017年將是Docker推出商業級產品的第一年，這也是Docker接下來最重要的目標。

Ben Golub希望借重Steve Singh的經驗，將Docker公司推向全球，成為世界級規模的企業。換句話說，早從8個月前，Steve Singh就開始參與Docker新戰略的訂定，甚至成了主導Docker商業化戰略的董事會的主席。

在Docker宣布新任執行長之後，不少美國媒體逼問Steve Singh，是否將帶Docker走向IPO上市之路，但Steve Singh不漏口風，他僅提到，目前的首要目標是確保Docker的開源創新能力，同時又能將Docker產品推向企業用戶。