紅帽不只力推OpenShift來管理多雲架構，從紅帽高峰會第二天的三項新發表中，也反映出紅帽開始以OpenShift為核心，向外發展的企圖。紅帽推出了以OpenShift線上版打造的全雲端容器開發平臺OpenShift.io，並提出了新的容器映象檔健康指標Container Health Index，另外還宣布擴大與AWS的合作，讓企業可以在自家在OpenShift平臺上，直接調度和部署雲端的AWS服務。

第一項新發表：全雲端容器開發平臺OpenShift.io

紅帽新發表的OpenShift.io雲端開發平臺，在程式碼撰寫和除錯上，可整合到雲端IDE工具Eclipse Che，另外也可串連到多種DevOps工具，並透過OpenShift Online 3雲端容器平臺自動建立需要的容器執行環境，來實現從開發端、測試、部署執行都上雲端的開發流程。

紅帽資深開發總監Harry Mower表示，OpenShift.io可說一個端到端全上雲端的開發環境，讓企業可以延伸既有的OpenShift平臺，開發混合雲應用程式。首先，他表示，紅帽的企業用戶為了想要打造DevOps流程，在整合、管理開發者工具時，都會碰上應用程式漏洞追蹤、Issue管理的問題。OpenShift.io涵蓋了企業開發混合雲服務時可以用到的開發工具，包含開發團隊協作空間、開發者工作空間管理、Runtime Stack分析，以及CI/CD服務。也可供企業使用自家開發的組態設定檔，在線上快速建置容器化的開發、測試及半正式環境。

目前OpenShift.io已經上線，不過仍處於開發者預覽版本階段。

利用紅帽OpenShift.io，開發者可以根據專案、使用者身份作為依據，劃分工作空間。圖片來源：紅帽

第二項新發表：Container Health Index

紅帽表示，Container Health Index彙整企業運行容器服務的映像檔資訊，包含紅帽自家所有容器化產品，以及與紅帽合作的20家軟體廠商，其中則包含了微軟、GitLab、容器安全廠商Sysdig以及F5等，「雖然有些合作夥伴並非容器技術廠商，但是紅帽得讓他們知道部署於容器內的應用程式是否足夠安全。」

紅帽工程副總裁Matt Hicks表示，透過Container Health Index，企業可以評估目前使用的容器映像檔是否安全。目前此新功能已經上線，在未來3個月內也會整合20家軟體所提供的容器映像檔。

第三項新發表：擴大OpenShift對混合雲環境支援

最後，紅帽也擴大OpenShift對混合雲的支援，與AWS共同宣布擴展策略聯盟，整合容器平臺OpenShift和AWS雲端服務，讓企業可從本地端或雲端的OpenShift平臺部署AWS雲端服務，包含RDS、Elastic Load Balancing等，此服務預計在今年秋天上線。

紅帽業務開發副總裁Mike Ferris表示，透過與AWS的合作，「企業在本地運作的OpenShift環境也可以與公有雲環境保持一致，讓應用程式的開發環境維持不變。」