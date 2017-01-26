自駕車 特斯拉

特斯拉首批電動車Model S正式登臺，同步啟用首座超級充電站

電動汽車大廠特斯拉（Tesla）趕在農曆年前，宣布首批電動車Model S在臺交車，並啟用首座超級充電站，未來預計在北中南各地建置至少200座專用充電站。特斯拉也計畫在臺設立直營維修中心，第一間可能選在臺北市內湖地區，未來視車主需要，增加直營或協力夥伴的服務據點。特斯拉將提供電池、驅動元件8年不限里程原廠保固，其餘車身部分提供4年或8萬公里保固。首波引進臺灣的Model S訂價318.2萬元起，將推出不同型號及規格配備供選擇，並為新車款引進第二代的AutoPilot自動輔助駕駛系統，宣稱可避免90%的人為事故發生。今年上半年，特斯拉還準備推出SUV電動車款Model X。（詳全文）

智慧工廠 樹莓派

樹莓派推運算模組新版CPU效能翻10倍，鎖定工業級IoT應用

樹莓派基金會日前針對了工業級應用推出基於Raspberry Pi 3的運算模組新版本Compute Module 3（CM3），採用最高時脈為1.2GHz的BCM2837處理器與1GB記憶體，意味著它的記憶體容量為CM1的兩倍，CPU效能可達前一代的10倍。且能執行基於Windows 10的IoT Core，任何原本採用Raspberry Pi 3的IoT專案都能輕易地改用CM3系統。CM3提供了CM3與CM3 Lite兩種版本，前者內建4GB eMMC的快閃儲存空間，後者則讓使用者根據儲存需求自行安裝SD卡。CM3與CM3 Lite的售價分別為30美元與25美元。（詳全文）

虛擬實境 Daydream

Google最新Daydream VR頭戴裝置首次登臺亮相

Google最近在臺北國際電玩展大出風頭，不只設置大型Google Play攤位展出多款App遊戲，還首度展示了搭配Google Pixel手機的Daydream虛擬實境平臺，現場一共開放兩款Daydream View頭戴顯示裝置，搭配5吋螢幕的Google Pixel手機及控制器，民眾戴上頭戴顯示裝置後，就能現場體驗Google最新VR射擊遊戲，Google另外還在電玩展中，展示了Tango專案中的手機AR技術，並現場以外星人小遊戲讓民眾來親自體驗。（詳全文）

IoT安全 資安

調查：8成物聯網App不知道自己是否有漏洞

隱私暨資訊管理研究機構Ponemon最近公布一份2017年行動和物聯網應用安全研究報告，他們調查了593位IT和IT安全相關從業人員，來探討企業如何因應IoT應用漏洞帶來潛在風險。結果發現，超過8成與IoT相關的行動App從未經過資安漏洞測試，不知道自己是否屬於高資安風險，儘管有過半數受訪者都表示他們非常關注IoT應用潛藏的資安威脅，但仍有7成受訪者願意使用這些有潛在資安風險的IoT 應用，顯然IoT安全問題還不被企業所正視。（詳全文）

英特爾 零售業IoT

加速零售業導入IoT，英特爾砸1億美元啟動零售業研發計畫

英特爾最近動作頻頻，不只成立新部門揮軍自駕車市場，更積極布局零售業IoT。英特爾執行長Brian Krzanich日前在零售業大會Big Show，親自宣布啟動為期5年的零售業研發投資計畫，將重砸1億美元加速零售業導入物聯網應用。英特爾表示，未來將推出更多能改善零售業生產流程的新物聯網方案，包括庫存管理、收銀等，同時英特爾也發表為零售業設計的回應式零售業平臺，能整合感測器、閘道器、雲端分析平臺。英特爾還展示他們與機器人業者Simbe Robotics合作的機器人Tally，未來能在賣場貨架間巡視，協助檢查商品有無缺貨、擺放位置及標識價格是否正確。（詳全文）

樹莓派 Google

Google有意推出適用Raspberry Pi的AI及機器學習工具

Google最近暗示有意針對如Raspberry Pi 3及Intel Edison等單板電腦，提供一系列的智慧工具（Smart Tools），以幫助Maker自造者開發更多創新應用，Google甚至還在Maker社群進行市場調查，包括詢問Maker最偏好哪些單板電腦廠牌、對於軟硬體使用熟悉程度，以及使用者最想在單板電腦嘗試哪些新應用等。樹莓派基金會隨後也在官方部落格證實，Google的這套智慧工具，預計將在今年內推出，並將提供一系列AI和機器學習技術，能夠幫助開發者利用單板電腦打造更多智慧新應用。（詳全文）

車聯網 智慧家庭

韓國電信龍頭SK重砸90億美元全力發展IoT與5G

韓國電信龍頭SK Telecom新任執行長朴正浩近日接受韓國媒體採訪時，揭露公司未來3年新布局，將重砸90億美元全力發展IoT、5G，以及自駕車和AI等新興應用。朴正浩表示，未來這項投資計畫中，有超過半數投資都將用於開發新技術，包括了大數據與儲存、連網車輛、智慧家庭、能源管理，以及新媒體和內容方面，希望將公司從傳統電信服務商，未來將轉變成平臺營運商。目前SK也和Nvidia有密切合作，來開發能用於車聯網和自駕車系統的相關服務，並也計畫5年內加碼投入50億美元，來加速發展商用5G網路服務。（詳全文）

中國移動 IoT裝置

中國最大電信龍頭結盟愛立信，將加速推動IoT裝置連網上看2億臺

中國最大電信龍頭中國移動（China Mobile）最近在廣州舉行中國移動全球合作夥伴會議時，正式與愛立信簽署一項物聯網戰略合作協議，來強化雙方在物聯網應用相關合作。中國移動表示，未來將使用愛立信提供的裝置連接平臺（Device Connectivity Platform），以協助公司管理上千萬臺IoT裝置連網。愛立信設備連接平臺於2008年推出，至今已有24家電信營運商、全球超過1,700家企業用戶使用。中國移動表示，未來將利用物聯網來拓展公司新業務，預計今年能提供包含IoT設備在內的連網裝置總數量，將高達2億臺。整理⊙余至浩（詳全文）

IoT近期新聞

1.Amazon取得自駕車車道分配系統專利

2.Uber挖角前Google搜尋高層投入自駕車研發

3.美軍研發以無人機執行前線補給任務最遠可到200公里

4.韓國無人駕駛電動公車今年2月正式上路營運

資料來源：iThome整理，2017年01、02月