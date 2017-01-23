以生產純電動車聞名的特斯拉（Tesla）去年進入國內市場後，趕在農曆年前宣佈首批電動車Model S交車，並啟用國內首座超級充電站，未來預計在國內北中南各地建置至少200座專用充電站。

Tesla去年進軍國內汽車市場，9月更在台北信義區設立體驗店，風光宣示Tesla電動車正式來台設點，並開始接受國內消費者訂單，首波引進的Model S標榜為具有優越性能的純電動車，時速從0到100公里只要2.7秒。

今天（1/23）Tesla偕同車主及5輛首批交車的Model S一起亮相，其中一位車主還是國內創投圈相當知名的林之晨，Tesla也宣佈設置於台北花博園區流行館停車場的超級充電站啟用，該充電站提供6組超級充電設備，可在20分鐘充滿一半的電量，Model S每次充滿電可行駛約632公里。

對於推動純電動車的Tesla來說，充電網絡在台灣是否密集將影響國內消費者的購車意願，每輛Model S隨車附上一組家庭充電組，讓車主在家就能充電，每小時充電可行駛80公里。而在戶外將設置目的地充電站、超級充電站，以滿足車輛在外的充電需求。

其中超級充電站為滿足車主環島或跨縣市長距離的移動需要，Tesla準備在台北、台中、台南、高雄等主要地區設置；至於目的地充電站則以餐廰、賣場、百貨公司等目的地為主，與家庭充電組相同，每小時充電可行駛80公里，今年上半年於超過50個地點設置超過200座目的地充電站。

下圖，台北花博園區啟用的超級充電站，共設置6組，車主可將愛車暫時停放在充電站充電，地面上特別漆上特斯拉的商標。

除了充電網絡，在後勤支援維修方面，Tesla也準備在台灣設立直營的維修中心，第一間可能選在台北市內湖地區，未來視車主需要，增加直營或協力夥伴的服務據點。Tesla提供電池、驅動元件8年不限里程原廠保固，其餘車身部份提供4年或8萬公里保固。





首波引進台灣的Model S訂價318.2萬元起，推出不同型號及規格配備供選擇，國內引進車款配備了第二代的AutoPilot自動輔助駕駛系統，宣稱可避免90%的人為事故發生。

今年上半年還準備推出SUV電動車款Model X，標榜全時四輪驅動，可乘坐7名成人，續航力565公里，加速到時速100公里需3.1秒。另外，還有售價3.5萬美元起（台幣約110萬元）的平價車款Model 3，續航力為345公里。