台北國際電玩展今天（1/20）開展，吸引不少民眾參展、體驗最新電玩作品及技術，不少業者展示了去年就開始發燒的VR（虛擬實境）、AR（擴增實境），Google也首次展示了Tango專案AR技術，以及VR平台Daydream。

此次Google在電玩展設置了大型Google Play攤位，以展示行動程式商店提供的豐富手機遊戲，並提供4款即將推出的遊戲，供參觀民眾現場體驗，此外，Google最新AR擴增實境、VR虛擬實境技術也在現場開放體驗。

在去年相當火紅的精靈寶可夢（Pokémon Go）在國內外掀起了抓寶風潮，不時可見街頭巷尾、公園、商家出現民眾持手機不斷尋找寶可夢的身影，讓一般民眾體驗到AR在遊戲上的應用。

Google同樣展示了AR遊戲體驗，外星人入侵地球，大螢幕畫面上顯示出街頭突然出現外星人的身影。

體驗區以兩支聯想大螢幕手機，支援Google Tango專案的AR技術，在模擬的台北捷運車廂情境內，讓民眾以手機上的主相機不斷巡視週遭，對突然來襲的外星人或怪獸發動攻擊。

去年在Google I/O上發表的VR平台Daydream也首次在國內的電玩展亮相，現場共開放兩款Daydream View頭戴顯示裝置，搭配5吋螢幕的Google Pixel手機及控制器，民眾戴上頭戴顯示裝置後，在虛擬遊戲中抬頭四處尋出敵人開槍射擊。

前代的Google Cardboard為相當陽春的VR顯示裝置，以厚紙板製作，成本相當低廉，先前一份資料顯示Cardboard全球出貨500萬台。最新的Daydream View使用輕質透氣布料製作，搭配一個可以手洗，能貼合配戴眼鏡臉部的襯墊，並有可調整鬆緊的頭帶 （Cardboard需使用者自行手持），可以較舒適的配戴在臉上。

Daydream View顯示裝置必需搭配手機，將手機開啟VR遊戲模式，再置入顯示裝置前方固定後，玩家戴上Daydream View後就能進入虛擬遊戲中。

有別於Google Cardboard只能看、不能玩，Daydream提供了一個控制器(下圖)，無線連接頭戴裝置內的手機，以現場開放體驗的西部射擊小遊戲為例，玩家扮演神槍手，戴上Daydream View顯示裝置後抬頭四處巡視尋找敵人身影，再以控制器對著敵人的方向按下發射鈕開槍射擊。

Google Pixel手機（下圖）為Google自有品牌、親手設計的手機，取代先前的Nexus系列手機，Pixel由國內的宏達電所代工，可支援了Google Daydream，並已在國外市場推出，但台灣何時推出還不確定。另一款5.5吋的Pixel XL並沒有來台展出。

Sony也在電玩展中限量銷售支援4K的PS 4 Pro，以及PlayStation VR裝置，現場開放多款PS VR供民眾體驗VR遊戲，包括頭戴顯示裝置、控制器（槍或遙控），在虛擬的遊戲世界中射擊闖關，吸引不少玩家排隊體驗。

HTC也在展中設置了大型的虛擬實境區，如下圖民眾戴上HTC Vive沈浸在賽車遊戲內。