樹莓派基金會（Raspberry Pi Foundation）在本周推出Compute Module 3(CM3)，在樹莓派的各種單版電腦中，Compute Module鎖定的是工業應用，新版的CPU效能可達前一代的10倍。

樹莓派單板電腦目前的主要型號包括Model A、Model B、運算模組（Compute Module），以及最低階、只要5美元的Zero，其中，第一版的的運算模組（CM1）是在2014年4月亮相，繼之就是本周基於Raspberry Pi 3所發表的Compute Module 3（CM3）。由於運算模組的外型較具彈性，更容易用來生產客製化的產品。

樹莓派基金會營運長James Adams表示，CM3採用最高時脈為1.2HGz的BCM2837處理器與1GB記憶體，意味著它的記憶體容量為CM1的兩倍，CPU效能則是CM1的10倍，而且它能執行基於Windows 10的IoT Core，開啟了許多的可能性，任何原本採用Raspberry Pi 3的IoT專案都能輕易地改用CM3系統。

此外，為了迎合客戶的需要，CM3提供了CM3與CM3 Lite兩種版本，前者內建4GB eMMC的快閃儲存空間，後者則讓使用者根據儲存需求自行安裝SD卡。

雖然CM3的引腳比CM1高出了1mm，但前後代的引腳仍然是相容的，方便使用者升級系統。

CM3與CM3 Lite的售價分別為30美元與25美元，該基金會也將繼續銷售CM1，售價為25美元。