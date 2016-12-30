紐約時報於本周刊出了中國「蘋果城」的專題報導，指出富士康在中國鄭州所建立的iPhone生產大本營享盡了中國政府所提供的、價值數十億美元的優惠，此一報導則紛紛讓美國其他媒體斷言，這意味著川普希望iPhone可以移師到美國生產的期望並不容易實現。

根據紐時的訪查，全球約有半數的iPhone是由富士康位於鄭州的工廠所生產，鄭州是中國最貧困的地區之一，因此鄭州政府釋出了各種優惠來迎合富士康，包括斥資6億美元協助富士康建置廠房，花費10億美元打造可容納數十萬員工的宿舍；擴大建置發電廠，讓富士康享有5%的電費折扣；免除前五年的公司稅與加值稅，後五年的稅賦則減半，提供2.5億美元的貸款；協助招募與訓練員工，還針對新招募員工祭出補貼方案；若出口成長還有獎金，還幫忙負擔出貨成本。

創造美國就業機會為川普的主要政見，目標是在未來10年在美國創造2500萬個就業機會，它除了是川普會見12名科技大佬的議題之一以外，川普也曾多次呼籲蘋果應在美國生產iPhone及個人電腦等裝置，而非中國。

日前軟銀執行長孫正義當面恭賀川普當選美國總統，並表示要在美國投資500億美元及創造5萬個工作機會時，不小心也洩露了富士康的計畫，孫正義手上的簡報顯示，除了軟銀之外，富士康也打算在未來4年內於美國投資70億美元，創造5萬個工作機會。

儘管如此，美國媒體認為，川普幾乎不可能提供富士康在中國享有的同等待遇，而且美國的勞動成本也許比中國高上8倍，再加上蘋果供應鏈多半位於亞洲，都讓iPhone移師美國生產的實際執行難上加難，也不確定富士康該如何實現上述承諾。

川普並不是第一位希望蘋果把iPhone生產移回美國的總統，根據紐時報導，現任美國總統歐巴馬（Barack Obama）在2012年曾與包括蘋果創辦人Steve Jobs在內的矽谷名人餐敘，當時歐巴馬即詢問Jobs為何不讓iPhone回美國生產，Jobs直接了當地說：「這些工作不會回來的。」