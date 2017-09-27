【網路犯罪攻擊企業的新趨勢】商業電郵詐騙

商業電子郵件詐騙案層出不窮，犯罪分子冒充成受害企業的長期合作客戶來詐騙取財，近年美國聯邦調查局FBI也不斷發出警示，因為企業損失年年攀高，詐騙金額超過3.6億美元，居於網路犯罪類型之冠，臺灣也有不少企業受害，若是企業還不重視這樣的問題，終將付出慘痛代價

新聞

預防BEC詐騙，從郵件安全做起！

企業員工郵件遭冒用，誤導企業交易的電匯詐騙事件頻傳，為了避免這樣的狀況發生，強化電子郵件系統的使用安全性，勢在必行！

文 /羅正漢|2017-09-30
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