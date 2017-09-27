【網路犯罪攻擊企業的新趨勢】商業電郵詐騙
商業電子郵件詐騙案層出不窮，犯罪分子冒充成受害企業的長期合作客戶來詐騙取財，近年美國聯邦調查局FBI也不斷發出警示，因為企業損失年年攀高，詐騙金額超過3.6億美元，居於網路犯罪類型之冠，臺灣也有不少企業受害，若是企業還不重視這樣的問題，終將付出慘痛代價
企業財務負責人員當心！冒充高層或客戶的郵件詐騙事件頻傳
商業電郵郵件詐騙層出不窮，企業受害金額比勒索軟體攻擊更甚，臺灣近年也有不少案例，企業高層主管與財務負責人千萬當心
文 /|2017-09-27
【比勒索軟體更危險】從臺灣BEC詐騙實例看駭客攻擊手法
跨國商業電郵詐騙案（BEC），早在五六年前，就傳出不少企業遇害。這個議題之所以再次令人關注，是因為這一年多來資安與郵件安全廠商，仍不斷提及BEC詐騙帶來的威脅，甚至就連FBI也不斷發出警告提醒企業當心
文 /|2017-09-28
【遇到電郵詐騙怎麼辦】刑事警察局教你如何追回BEC詐騙款項
商業電郵郵件詐騙層出不窮，近年臺灣也有不少案例發生，一旦上當受騙，企業能夠把錢追回來嗎？其實可借執法單位、銀行之力攔阻匯出金流，但前提在於及早發現，之後才能增加討回機率
文 /|2017-09-29
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