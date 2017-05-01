詐騙手法太氾濫連網路大廠上當，財星雜誌報導，臉書、Google曾遭一名立陶宛歹徒冒充台灣製造夥伴廣達的郵件詐騙高達1億美元。

今年三月美國司法部起訴立陶宛籍人士Evaldas Rimasauskas以假造的電子郵件冒充一家亞洲電腦硬體製造商，向兩家美國網路公司進行詐騙，騙取匯款超過1億美元到其控制的帳戶。

司法部文件並未說明兩家受害公司的身份，僅表示為一家國際科技公司及國際社交網路公司。財星雜誌報導，這兩家公司即為Google及臉書。而亞洲製造商則為台灣的廣達電腦。

根據美國警方調查，Rimasauskas最少在2013年到2015年之間採取詐騙郵件手法向企業騙取匯款。在本案中，他註冊了與廣達同名公司，並於拉脫維亞及賽浦路斯多家銀行設立公司帳戶。之後冒充廣達員工及負責人員向臉書和Google發出付款的詐騙郵件。本來就與廣達有巨額物料採購及代工關係的兩家公司不疑有它，先後向這家「假廣達」匯款超過1億美元。

Rimasauskas控制的帳戶獲取匯款後即立刻匯款到分佈於拉脫維亞、賽浦路斯、斯洛伐克、立陶宛、匈牙利及香港的多家銀行。他還假造兩家受害公司主管及代理公司簽名及公司章的發票、合約及公司郵件，以說服銀行放行鉅額匯款。

今年三月廣達坦承為被冒充的亞洲製造商。廣達並對路透社表示並未因此蒙受財務損失。

臉書與Google也分別向財星雜誌證實自己就是受害者。所幸兩家科技公司很快就發現被騙，並在報警後取回匯款。

Rimasauskas被以一項電匯詐欺、三項洗錢罪名起訴，每項罪名最高能判處20年徒刑，另外惡性身份盜竊罪名最少得判處2年徒刑。