最近許多人經常會看到媒體報導「業力引爆」的話題，讓我想到這幾年新聞經常出現的消費糾紛。

例如，早先的狀況是電子商務網站販售的產品，發生標錯價的狀況，導致許多人為了搶便宜而趨之若騖，紛紛下單，使得那些廠商為了是否維持商譽而被迫擔負重大損失，或拒絕出貨而引發顧客抗議，感到煩惱不已。或許是基於這個原因，我們看到部分網路購物平臺後來調整了購買流程，將訂貨與付款的程序區隔開來，消費者必須等到廠商將繳款方式的資訊提供出來，才能繼續出貨的流程，無形中，也讓廠商或網購平臺能獲得一些緩衝，對訂單是否成立，進行最後的把關。因此，這類購物糾紛日漸減少。

然而，近期較常出現另一種型態的消費糾紛。例如，許多人可能透過電話、即時通訊軟體或行動App，向商家訂購大量需現做的餐飲，或是向餐廳預先訂位，結果卻突然取消，甚至並未前往店面取貨、用餐，而導致業者白忙一場，同時須設法處理這些食品，分送親友還算是無傷大雅，但在大部分的狀況下，可能都不得不丟棄而造成浪費。更糟糕的是，有些不懷好意的人，竟開始利用這樣的邏輯漏洞，進行惡作劇，甚至刻意造成破壞。

這真是令人感到荒謬卻又無奈！對於濫用人們信任的惡徒，我們應該予以譴責，但相對地，業者在處理相關訂購事宜的時候，更應該從處理流程的部份做好把關，及早預防、杜絕這種錯誤發生的可能性，不讓任何人有濫用的可乘之機。現在，社會大眾對於這些受害的業者，初期仍會抱以同情的眼光，但隨著對於這類事件的了解越來越多，未來，反而會難以接受——因為商家居然會毫無對策，而使得顧客無法信任。

這樣的消費性糾紛，問題在於商家沒有設想此類情況，而採取必要的預防手段，但如果是企業之間的往來，是否也有可能發生類似情事呢？

就以我們這次所探討的商業電子郵件詐騙（Business Email Compromise，BEC）為例，歸咎其原因，也跟過度信任彼此、交易流程疏於確認雙方身分有關。

只不過這類攻擊的對象並非一般員工，目前傳出的案例都是針對公司的財務人員——對方可能假冒成公司高層主管，例如執行長，透過發送電子郵件，聯繫記帳員、會計、出納，或是財務主任、財務長，命令他們電匯一筆不小的金額給信任的供應商，而負責處理這些業務的人，可能沒有進一步確認對方身分，仍舊依照慣例將錢匯過去，但其實收款帳號是由網路犯罪集團所掌控的，而非企業真正往來的客戶。

BEC的損害有多大？根據美國聯邦調查局今年5月的公告指出，在2013年10月到2016年12月之間，總體損失金額已經達到53億美元，而6月發布的2016網路犯罪報告當中，也列出受害金額為3.6億美元，居所有類型之首，遙遙領先我們所熟知的其他犯罪行為，像是企業資料外洩、個人資料外洩、身分竊取、信用卡詐騙、網路釣魚。

企業除了做好相關的應變準備，更重要的是，必須重新檢視相關的財務流程，予以調整，才不會因為這個低級錯誤引發後續的重大損失。

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