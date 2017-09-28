近年來，內政部警政署刑事警察局已經公布兩起電子郵件詐騙案例，也讓我們實際見識BEC詐騙所用的手段。

內政部警政署刑事警察局科技研發科股長羅國良表示，像是在2016年10月，內政部警政署刑事局與台新銀行，成功攔阻一起商業電子郵件詐騙案，這樁詐騙的金額高達1億5,360元，為近期損失規模最大的事件。

這起事件是因為台新銀行的行員發現，某存款帳戶於105年10月26日，突然有1億5,360萬元款項的入帳，而該戶頭之前並未有鉅額款項的交易紀錄，由於疑似不法異常交易，因此，透過聯防機制聯繫165反詐騙諮詢專線，經員警依經驗判斷，立即通知台新銀行啟動圈存機制，將未及領出的款項凍結。

之後經過深入調查才知道，原來是香港某投資公司會計陳小姐，誤信了歹徒寄出的詐騙電子郵件，信件內容係假冒負責人要求，儘速將鉅額款項匯予指定帳戶。由於歹徒使用的電子郵件信箱，偽裝成公司負責人很相像的電子郵件信箱，讓陳小姐誤以為是真是大老闆寄出的信，因此依信件內容指示，將480萬美元（約新臺幣1億5,360萬元）匯款至歹徒指定之存款帳戶。

另一起事件是在2016年11月，內政部警政署刑事局接獲趨勢科技情資，有國內某傳產廠商與俄羅斯合作業者之間的交易郵件，被駭客竊取並竄改郵件內容的情形。由於掌握到相關證據，因此刑事警察局主動出面，與該臺灣廠商聯繫，並請他們與俄羅斯客戶確認，才阻止這次九萬美元，約合新臺幣300萬元的交易金額損失。

羅國良指出，在這兩次事件中，交易雙方都是處於不知情的狀況，而趨勢科技通報的這起案件，也是等到臺灣廠商接獲刑事警察局的警示電話才知曉。

這起案件是假冒臺灣廠商聯絡窗口，要求變更匯款帳號，郵件中竄改了寄件帳號，郵件回覆是指向一個偽裝與寄件者相像的電子郵件信箱，甚至隔天還寄出附上假收據的郵件，來增加取信於俄羅斯業者的聯絡窗口。

刑事局之所以能快速掌握詐騙證據，是因為詐騙者使用的是一個名為YOPmail的免費臨時信箱服務。市面上這類可拋棄式信箱、一次性信箱不少，像是YOPmail的特色是，郵件最多保留5日後刪除，不留證據，但登入這個網頁信箱也不需要密碼，因此，任何人只要知道信箱帳號，就能檢視。

趨勢科技中小企業事業部協理黃家寶也提出進一步說明，因為事件中的俄羅斯廠商就是他們的客戶，他們先從郵件遞送過程發現端倪，然後循線找到駭客使用的YOPmail信箱與內容，因此能掌握到郵件內容是在詐騙的證據，才趕緊聯繫刑事警察局來處理。

黃家寶也提到，這次是剛好在遇害時間內，發現駭客使用的是一次性郵件信箱，並得知其內容，否則一般無法舉證如此詳細。

從上述兩個例子來看，國內很早就有聯合金融機構和警察機關的警示帳戶聯防機制，可縮短對詐騙案件的處理時程，以即時阻斷民眾被詐騙款項被歹徒提領。

另外，刑事警察局為加強打擊科技犯罪能量，在2015年時，也與資安廠商趨勢科技簽訂合作備忘錄，透過不定期的情資分享，期望能防範網路犯罪於未然。

然而，這些提前預防的案例相當少見，大多數企業都是受害之後，才開始進行後續調查。因此企業本身還是要提高警覺，不要疏於公司資安保護及交易匯款確認。

快速認識「商務電子郵件詐騙」

商業電子郵件詐騙（Business E-mail Compromise，BEC），也簡稱BEC詐騙。

受害對象 與國外供應商或業務有所往來的企業，尤其是製造、食品、零售、運輸等傳統類型產業，資安警覺性較低，受害可能性高。

五種常見BEC詐騙方式

場景一 駭客假冒海外供應商以要求企業付款。

（網路犯罪分子假冒國外客戶E-mail，要求變更匯款帳號，導致公司匯款至詐騙用帳戶。或者是假冒臺灣公司名義發送E-mail給國外客戶，導致國外客戶匯款至詐騙用帳戶。）

場景二 駭入企業高階主管的電子郵件帳號，並假冒其名義要求企業內部的財務經理人匯款。

（網路犯罪分子假冒老闆E-mail，像是CEO、CIO、CFO，向公司會計要求需緊急處理某筆電匯。）

場景三 與客戶聯繫的企業窗口電子郵件帳號被駭，並假冒其名義要求供應商付款。

（網路犯罪分子竊取公司企業窗口甚至負責人電子郵件，直接寄送偽造內容的信件，致使對方匯款至詐騙用帳戶）

場景四 駭客假冒律師或事務所的代表，宣稱要處理緊急事件而要求匯款，可能選在工作日的最後一天發信給受害者。

場景五 同樣是駭入高層主管郵件帳號，假冒其名義發信給內部的人事或審計主管，要求彙整提供所有員工資料。

BEC詐騙流程的四個階段

階段1 確認目標

駭客從網路上或展場中，蒐集到各企業大老闆或企業窗口的聯繫資訊，以及各式相關資訊。

階段2 潛伏觀察

駭客透過入侵或釣魚手法成功取得企業郵件登入帳號密碼，或透過惡意軟體側錄使得雙方通信內容一覽無遺，掌握公司財務對象、大老闆行程與交易資訊，等待時機攻擊。

階段3 正式發動攻擊

在國內企業與國外廠商交易快完成前，中斷廠商之間的通訊，向是Reply-to的寄件者至竄改的假冒E-mail，並假冒出口商要求變更匯款帳號，或是假冒大老闆名義向公司會計要求匯款。

階段4 取走匯款

待企業上當匯款之後，將款項提領一空，或是再匯至第三個國家地區銀行或第四個國家地區銀行。

資料來源：美國FBI犯罪申訴中心IC3，iThome整理，2017年9月

注意竄改Email帳號的偽裝手法

竄改Email手法｜字形混淆變化

竄改Email手法｜字元加減變化

竄改Email手法｜位置調換與直接假冒

基本上，網路犯罪分子往往使用名稱非常相似的假電子郵件帳號，例如將帳號中的英文字母「l」改成數字「1」，英文字母「o」改成數字「0」，甚至是英文字母「m」改成「rn」的方式。還有的手法是在帳號不顯眼處增減1字，或是將網域名移到＠前方來魚目混珠。

使用者不論是在寄信、回信時，可以多確認一下寄件者的電子信箱是否正常。另外也要提醒，也有駭客是駭入企業使用的電子郵件系統，或盜取使用者帳號，由於對方是使用真正的郵件帳號發信，會更難防範。

面對BEC詐騙，企業該採取的5大行動

行動1 收到匯款變更通知，務必第二管道確認：

對於經常往來國外廠商突然變更收款帳戶，或是變更出貨地等情況時，應提高警覺，確認是否為正確郵件，最好要以電話等方式聯繫，做為雙重認證機制。

行動2 增強內部稽核流程：

合作廠商若要變更匯款資訊，企業內部是否也要制訂相關SOP，像是需要經由公司另一位人員複核。對於公司主管來信，各單位也應確認是否為正確郵件，如有金錢與重要資料交付有關，其他通訊管道聯繫確認。

行動3 提升員工資安意識：

被害廠商疏於交易匯款確認，為深化員工的資安意識，可加強人員對釣魚郵件與BEC詐騙的認識，或是增加社交工程詐騙演練，到養成一些簡單的預防動作，例如確認電子郵件寄件來源。

行動4 強化企業資安防護：

被害廠商疏於公司資安保護，應強化公司電腦資安維護，減少駭客入侵、木馬程式植入之機會。

行動5 檢舉報案：

一旦察覺任何詐騙事件，立即報警或向165反詐騙專線檢舉。

資料來源：各資安廠商、刑事警察局，iThome整理，2017年9月