惡意內容過濾技術，過去仰賴防毒的技術，僅能做到攔截、隔離，有可以因此影響使用者所要存取的檔案，值得注意的是，檔案內容威脅解除與重組（Content Disarm and Reconstruction，CDR）興起，提供了不同於傳統的特徵碼偵測作法。之前我們介紹的OPSWAT郵件安全產品，就提供此技術，而這次介紹的Votiro是一家以色列資安新創公司，成立於2010年，近期主打Secure Email Gateway（SEG）郵件安全閘道產品，更是強調自家專有CDR技術的支援性與防護能力。

基本上，SEG整合了CDR與防毒，但功能較單純，不像其他郵件安全產品還能提供郵件DLP，或是郵件連結過濾等機制，且它的防毒與防垃圾郵件功能是選購的功能，顯然是以CDR技術為主。

在整體運作方式上，SEG主要包含三大關卡，像是郵件防毒掃描，如果發現惡意程式就會立即阻擋，同時進行真實檔案格式辨識，檢查郵件附檔是否為偽造檔案，最後經過CDR技術的清洗。

在部署方式上，Votiro SEG也很彈性，像是具有SaaS型態雲端服務供企業租用，修改DNS的郵件交換記錄（MX Record）指向即可。另外也提供企業自建方式，架構上是以MTA方式部署在微軟邊際伺服器上，內送的信件先橫向經由SEG的SMD-Admin、SMD-Flow伺服器處理，再送往企業郵件伺服器。

可過濾130種以上檔案格式，移除任何外加的指令碼

所謂的CDR，原理上，簡單來說，先將檔案格式中的每個組成元件拆解，像是文字、圖片、備註等，把其中可能執行程式碼的元件清除，如果沒法清除的部分則以注入亂數的方式，使之無法執行，之後，再將各元件重組，成為不能執行任何程式碼的檔案。

目的就是清除檔案中有害的部分，而此過程通常也比喻為清洗或消毒，像是在管理SEG管理介面上，也以Santized File表示，經CDR引擎處理的檔案。

目前，Votiro提供的CDR引擎，已經能夠支援超過130種檔案格式，涵蓋類型也很豐富，超越市面上其他同類型產品。包括像是電子郵件系統所產生的MSG與EML檔，一般文件類型檔案也有支援，例如微軟Office、RTF檔與PDF檔，還有像是Zip、RAR、7-ZIP、CAB等壓縮檔，以及JPEG、GIF、TIFF等圖檔。值得注意的是，今年AutoCAD檔案類型也納入支援，擴大支援檔案類型。

像是可清除Office文件的巨集，PDF內夾帶的JavaScripts指令碼，甚至Office文檔使用的OLE嵌入物件等，以避免檔案內的任何潛在威脅。同時，也提供了隔離區與管理者放行的對應機制。

最多同時支援5種防毒引擎偵測 Votiro SEG目前提供6種防毒引擎，企業可彈性選購，最多能支援5種防毒同時掃描，增加對於已知型威脅的防護偵測率。

管理簡易，可針對不同屬性檔案，執行威脅過濾或直接封鎖

從SEG提供的管理功能來看，主要分成兩大部分，分別是系統設定操作的SMD-Admin管理介面，以及檢視郵件防護記錄的SMD-Flow管理介面，企業可以依據不同權限角色，交由不同人負責管理

以SMD-Admin管理介面而言，防護設定相當簡易，因為這裡提供給企業管理者的設定選項並不多，像是CDR功能是系統預設就會執行的功能，而使用者要做的是，就是在政策設定項目中，決定檔案類型的處置方式。

較特別的是，這裡的設定方式是以檔案類型與屬性來畫分，畫分也很細，像是微軟Office文件、包含巨集的Office文件、加上密碼的Office文件，還有像是OLE元件類型等。這裡的原則設定也很簡單，提供列表勾選方式，決定該類型檔案是否啟用CDR清洗，或是選擇將該類型檔案直接封鎖。

在SMD-Flow後臺介面中，管理者可檢視郵件過濾記錄，包含像是時間、寄件者、收件者與郵件附檔名稱，並可看到系統不僅提供消毒後的檔案，也保留了消毒前的原始檔案，介面上並具有放行原始檔案的功能。較可惜的是，無法檢視各附檔經CDR過濾的詳細資訊，不過，下一版本將會增加報表功能。

具有檔案內容威脅清除與重組技術，可支援超過百種檔案類型 在Votiro ESG的SMD-Admin管理介面中，針對郵件附檔的政策管理相當容易，可針對不同檔案類型與屬性來設定，並以勾選方式啟用CDR，或是選擇將該類型檔案直接封鎖。

附件檔案若經CDR消毒而異動，會主動向使用者說明

基本上，管理者在SMD-Flow後臺介面，即可檢視ESG的防護效果，而使用者端收到電子郵件時，也會收到通知。

例如，當有人寄給我們電子郵件時，在這套系統的保護下，我們收到的電子郵件中，都會看到郵件內容出現一段提示，說明這封郵件被Votiro掃描過，因為任何符合原則的檔案類型，都會經過內容拆解、清洗與重組的過程。

若是郵件內夾帶包含指令碼的PDF附檔，在實際防護情形中，當我們收到該封郵件時，附檔仍然可以開啟並正常檢視，格式也都完好，唯有原本的指令碼已無作用。

另外，SEG系統本身並有一些預設防護項目，也就是管理者不用設定就會自動處理，例如，當對方寄送的郵件包含EXE檔，在SEG的保護之下，我們收到該郵件時，會看到郵件中並無該EXE檔，表示檔案已經被封鎖，並且顯示一個帶有該檔案檔名的TXT檔，開啟後將看到附檔已被刪除的說明。

如果使用者真的有需求，則可以發信告知管理者，請求存取原始檔案，並附上信中資訊。而在管理者收到通知後，從SMD-Flow後臺介面，即可決定是否有需要放行。原則上，這裡的原始檔案放行，都要經過管理者決定，沒有提供給一般使用者的權限，讓使用者自己登入介面檢視隔離區的信件。

可自動標示郵件附檔已經受到CDR處理 在Votiro SEG的CDR技術保護之下，使用者收到的郵件信中下方都會附上說明，表示這封郵件已經被Votiro處理過。若是該PDF附檔原本包含指令碼，當使用者收到信後開啟該檔案時，將會發現原有的指令碼無法執行。

支援6種防毒引擎掃描，可彈性選擇需要數量，相當獨特

另外，在SEG可選購搭配的防毒掃描功能上，這裡提供多重防毒引擎的掃描防護能力，最多能同時支援5種，增加企業對於已知型威脅的郵件防毒偵測率，也可都不使用，選擇很彈性。

目前，Votiro已經提供了6家廠商的防毒引擎，讓企業可以任意選擇與搭配，包括像是Avira、McAfee、Trend Micro、NOD32、Bitdefender，以及ClamWIN。

比起一般郵件安全產品整合的一至兩種防毒要多，但近期我們接觸的OPSWAT產品更勝一籌，能同時支援到30種。

產品資訊

Votiro Secure Email Gateway

●建議售價：SaaS版本每年每個郵件帳號的授權費用為3,500元

●原廠：Votiro

●總代理：力悅資訊 (02)2507-1601

●支援部署方式：提供企業自建或租用SaaS雲端服務

●版本：7.1.1.16

●內容清除重組支援檔案格式：Office文件、PDF文件、壓縮檔、圖檔與AutoCAD圖檔等

●支援防毒引擎：Avira、McAfee、Trend Micro、NOD32、Bitdefender與ClamWIN

【註：規格與價格由廠商提供，因時有異動，正確資訊請洽廠商。】