微軟周三（11/15）宣布，推動邊緣運算的Azure IoT Edge雲端服務正式進入公開預覽階段。

今年5月發表的Azure IoT Edge主要協助企業將雲端上的分析、機器學習與人工智慧（AI）技術部署至邊緣的IoT（物聯網）裝置上，由邊緣裝置分攤雲端的運算，減少與雲端之間的資料往返，並加速處理速度。

Azure物聯網合作夥伴總監Sam George說明，現階段的IoT感應器通常只是用來測量溫度、溼度、加速或振動等簡單的任務，但未來的IoT解決方案會需要更複雜的感應器，例如能夠偵測視覺上的故障、辨識物件，或是找出視覺上的異常等，嵌入AI技術的Azure IoT Edge將能支援更廣泛與複雜的應用。

根據微軟所描述的場景，使用者可藉由Azure IoT Edge建立一個於邊緣裝置上執行的複雜資料通道，它能夠自所有的IoT裝置上汲取資料，並利用Azure Machine Learning、Azure Stream Analytics、Azure Function或任何第三方應用處理這些資料。資料通道可透過Azure IoT Hub配置與部署，而邊緣裝置則負責拉下裝有各式服務的適當容器並串連它們。

Azure IoT Edge支援Windows、Linux、x64與ARM等平台與架構，可使用基於Docker的Linux或Windows容器，相容於各種容器管理系統，也支援C#、C與Python等開發語言。微軟亦於本周釋出了Azure IoT Edge的AI套件，以協助開發人員打造在邊緣執行的AI應用程式。

大多數的Azure區域都可存取Azure IoT Edge的公開預覽版，涵蓋美國中西部、東亞、北歐及美國西部等，其他地區的Azure IoT Edge預覽亦很快就會上線。