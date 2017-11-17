百度於本周三（11/16）發表了在今年2月收購渡鴉科技（Raven Tech）之後所發表的首款硬體產品raven H，此為基於渡鴉DuerOS2.0人工智慧暨語音助理平台的高階智慧喇叭，售價為1699元人民幣（約台幣7825元），預計於12月上市。同一天百度也展示了同樣屬於raven產品線的6軸情緒機器人raven R與家用機器人raven Q。

raven H是由瑞典新創消費性電子產品製造商Teenage Engineering協助設計，有別於市場上的智慧喇叭多走雅緻風，raven H的設計顯得更活潑，看起來像是個彩色積木，喚醒它的關鍵字為「小度」，支援Wi-Fi、藍牙、Zigbee與USB Type-C，可用語音要求它搜尋資訊、播放音樂、叫計程車，並可用來控制第三方智慧家電。

百度強調DuerOS2.0擁有極為強大的互動能力，例如詢問某場球賽的轉播日期時，raven H講出答案之後會詢問是否要設定鬧鐘，屆時也會自動設定好播放環境。

特別的是，raven H最上方的那塊「積木」是個LED顯示觸控控制器，利用磁鐵與主體連結，可方便拆卸，隨身攜帶，按住它就能以語音發號施令。

百度最後展示了紅色的6軸情感機器人raven R（下圖），它也能與人類對話，可以跳舞，控制智慧家電，臉部即是上述的LED顯示觸控控制器，用LED燈充當眼睛來顯示不同的表情。

明年則計畫推出戰車造型、可行走的家用機器人raven Q，將整合同步定位與地圖構建（simultaneous localization and mapping，SLAM）、電腦視覺、語音辨識及自然語言處理等功能。

百度並未公布raven R的售價與上市日期，而raven Q現為仍在開發中的概念性產品。