在金管會、財政部指導下，財金公司成立的「台灣Pay」聯合國內多家金融機構，以成為國家級支付品牌為目標，瞄準金融卡支付市場，將金融卡支付功能整合到手機，以吸引更多人使用行動支付服務。

國內金融卡發行量截至8月為止，流通的金融卡已超過9700萬張，平均每人擁有超過4張金融卡，發卡量佔國內「支付卡」整體市場的的44%，去年金融卡交易額超過台幣8兆元。

國內金融卡隨著科技發展不斷演化，財金公司在民國76年推出磁條金融卡，95年又推出晶片金融卡，到民國103年TSM行動金融卡在國內問世，讓民眾可將手上的金融卡虛擬化整合到NFC手機中，今年又進一步推動HCE雲端及代碼化，將金融卡雲端化、代碼化整合到手機，今天正式發表「台灣Pay」支付品牌，看好幾乎人人都有的金融卡市場，結合遠端及近端支付、轉帳、繳稅，希望發展為國家級的支付品牌。

財金公司董事長趙揚清表示，國外支付服務多以信用卡為主，使用時還必需搭配特定的行動裝置才行，以成為國家級支付品牌為目標的「台灣Pay」要讓行動支付成為人人都能使用的普惠科技，以人人幾乎都有的金融卡為首選支付工具，未來將提供更方便的支付服務。

在今年9月財金公司發表了台灣Pay QR Code共通支付，首波和台灣銀行、華南銀行、合作金庫、新光銀行、第一銀行等12家銀行合作，明年將擴大至26家銀行，讓合作銀行發行的金融卡整合到「台灣Pay twallet+」或是透過自家的行動網銀app，用戶在店家消費結帳時，以手機app掃描共通支付的QR Code，輸入支付金額，經銀行支付系統驗證交易安全後，從用戶持有的金融卡的銀行帳戶中扣款。

由於QR Code掃碼付款不需要支援NFC，因此可以跨iOS或Android平台使用，只要手機具備相機功能就能掃描店家的QR Code，以金融卡背後的銀行帳戶付款。但目前財金公司先推出Android版本的「台灣Pay twallet+」app，iOS版本預計明年第二季才會推出，現階段iOS用戶若想使用共通支付QR Code掃碼付款，可向合作的銀行業者查詢是否在行動網銀中開放這項支付功能。

今年9月推出的共通支付QR Code，讓台灣Pay用戶可憑手機app掃描店家出示的QR Code，從個人的金融卡帳戶中付款：

透過共通支付QR Code，讓小型甚至微型商家，例如街頭藝人、商圈攤販向合作銀行申請連結帳戶的QR Code，讓民眾消費時以手機app掃碼支付，完成付款給店家、打賞給藝人的過程。

除了一般消費，台灣Pay也能用來支付公用事業費用、繳稅，例如現在已能用台灣Pay繳地價稅，為鼓勵用戶使用台灣Pay繳地價稅，祭出10萬元旅遊金、Gogoro 2電動機車等抽獎。

另外，財金公司也開放台灣Pay的P2P轉帳服務，民眾和親友聚餐分攤費用時，只要以app掃描親友手機app產生的QR Code，輸入轉帳金額，就能將分攤的金額匯至親友的銀行帳戶。