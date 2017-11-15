美國國際貿易委員會（International Trade Commission，ITC）周二（11/14）宣布，基於Aqua Connect與Strategic Technology Partners（STP）在今年10月的投訴，將針對蘋果產品展開侵權調查，涵蓋Mac、iPhone、iPad、iPod與Apple TV。

Aqua Connect主要提供Mac裝置的多人遠端存取解決方案，STP則為Aqua Connect的子公司，負責管理Aqua Connect的專利。

Aqua Connect是在今年10月向ITC投訴，指出包括Mac、iPhone、iPad、iPod與Apple TV等蘋果產品侵犯了該公司的U.S. Patent RE46,386及U.S. Patent 8,924,502兩項專利技術，這兩項專利技術皆與螢幕分享、遠端桌面及終端伺服器應用有關。

Aqua Connect認為蘋果是故意侵犯相關專利，除了提出損害賠償外，也要求ITC禁止輸入相關侵權產品至美國市場。

本周ITC的宣布意謂著該組織已受理此案並將展開調查，外界則估計這類的案子通常會花到1年以上甚至是3年的時間才會有結果出爐。

