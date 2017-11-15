日前才傳出被以一張150美元面具騙過的iPhone X 人臉辨識功能Face ID，周二又有一名10歲男孩成功解鎖母親iPhone的Face ID。

周二Wired引用一名婦女Sana Sherwani分享的一段影片，顯示她的iPhone X上鎖後，她10歲的兒子Ammar輕易突破Face ID的辨識解鎖手機，而且成功了2次。Ammar也試圖以類似方式解鎖父親的手機，不過只成功一次。

影片：(來源Attaullah Malik)

在Wired建議下，Sherwani重新註冊並設定Face ID，這次兒子就無法再解鎖。不過在她重新以夜間室內拍攝的相片再註冊Face ID後，10歲兒子又成功解鎖。隨後這對父母發現，iPhone的人工智慧功能似乎已經記住兒子的臉部特徵，之後屢次順利存取母親的iPhone X。

蘋果並未針對此次事件回應。但此事可能讓外界對iPhone X最大賣點Face ID產生質疑。在此之前，雖然蘋果曾經坦承Face ID可能被雙胞胎甚至家人騙過，不過Face ID仍發揮一定的把關效果，至少本周安全人員是大費周章，花了150美元以3D列印及化妝技術，才複製出可騙過Face ID的面具。

9to5 Mac報導，其實為了預防Face ID封鎖真正的持有人，蘋果還提供了一個技巧，只要相片及本人相像程度達一定門檻以上，只要在驗證失敗後立即輸入正確密碼，Face ID就會再學習使用者臉部特徵，並加入它的臉部資料庫。

若蘋果想強化Face ID的嚴謹度，防止被家人解鎖的話，拉高「相像」的門檻就好，只是這樣一來，辨識解鎖時間就會拉長。