市調機構Canalys周二發佈第3季全球穿戴式裝置市場報告，蘋果在Apple Watch 3銷售暢旺帶動下，上季出貨390萬支創下全年最高，也讓蘋果重返寶座。



根據研究數據，全球穿戴式裝置出貨1730萬隻，主要原因在於僅具基本功能的健康腕帶逐漸退燒，拖累整個穿戴裝置市場較去年同期衰退2%。



然而智慧型手錶卻表現亮眼。蘋果拿下市佔23%，具備LTE連網支援的Apple Watch 3居功厥偉。Canalys分析師Jason Low指出，LTE-based Apple Watch 3本季出貨80萬支為行動連網機種，強勁需求粉碎了服務供應商對消費者信心的疑慮。



但他認為上一季Apple Watch 3雖然出貨亮眼，但仍未發揮其全部潛能，原因在於主要市場，供應商低估Apple Watch的需求而供貨不及。例如中國電信業者不支援Apple Watch 3，迫使消費者延後或不願購買，因此第4季電信業者除了積極備貨外，也應強化遠端服務調度系統的能力。



其他業者方面，第3季小米和Fitbit分別以360萬（21%）及350萬（20%）的出貨量緊追在後。華為及三星則以6%及5%拿下4、5名。華為、三星和蘋果作為全球三大智慧型手機業者，皆發揮手機拉抬銷售智慧型手錶銷售的策略。除了健康量測功能之外，業者也積極強化穿戴裝置的設計及其他主要功能，以增加用戶黏性及品牌忠誠度。



這也是第4季的發展重點，分析師並表示Google的Android Wear必須再更加把勁，協助硬體業者改善產品使用體驗，並壯大app生態體系，否則市場將被蘋果、三星及Fitbit加速整併。