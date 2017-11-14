國際超級電腦大會（ISC）本周一（11/13）公布了每半年一次的全球五百大（TOP500）超級電腦排行榜，由中國的神威・太湖之光（Sunway TaihuLight）與天河二號（Tianhe-2）再度蟬聯冠亞軍，而美國則是第三次未擠進前三名。此外，中國於排行榜上的超級電腦數量也首度超越了美國，在該排行榜邁入第50屆時創下歷史性的一刻。

本屆超級電腦排行榜上的前五名（下圖，來源：Top500）及其運算效能依序是神威・太湖之光（93 petaflops）、天河二號（33.9 petaflops）、瑞士的Piz Daint（19.6 petaflops）、日本的Gyoukou（19.1 petaflops）與美國的Titan（17.6 petaflops）。其中，前三名的名次及效能與今年6月的結果一致，但日本的Gyoukou擠下Titan，取得了第四名的位置。

此外，中國入榜的超級電腦數量於本屆突飛猛進，從6月的160台增加到202台，佔榜單的40.4%，反之，美國入榜的超級電腦數量則從半年前的169台減少到143台，佔了全榜的28.6%。日本則有35台超級電腦進榜，德國為21台，法國是18台，英國也有15台。

這也是TOP500前十名的超級電腦第一次全數提供超過10 petaflops的效能，並有181台超級電腦的效能超過1 petaflops，TOP500的總效能達到845 petaflops，高於6月的749 petaflops。

最主要的超級電腦供應商為HEP，佔了122台，居次的是聯想的81台，Inspur佔56台，以效能取勝的Cray則有53台，Sugon則是51台，IBM為19台。

至於台灣也有一台超級電腦進入五百大，那是排名第95的Peta HPC，目前安裝於國家高速網路與計算中心（National Center for High Performance Computing），效能為1.32 petaflops。