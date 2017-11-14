重點新聞(1028~1110)

GPU AI生態圈

Nvidia與科技部合作推動臺灣AI發展

Nvidia近日在GTC技術大會中，宣布與科技部合作，加速臺灣發展AI相關技術和應用，國家高速網路中心將建立全臺第一部專為AI打造的運算平臺以及超級電腦，加速推動臺灣AI研究和產業應用。

科技部表示，未來4年將與Nvidia培訓3千位開發人員，協助將深度學習技術運用在智慧製造、物聯網、智慧城市以及醫療等領域，此外，Nvidia也推動Inception 計畫，協助科技部建立青年科技創新創業基地，全力幫助臺灣AI新創公司。

深度學習 對抗物件演算法

誤把烏龜辨識為槍枝！研究人員揭露AI弱點

麻省理工學院的AI實驗室LabSix近日發表一研究報告，以合成的3D對抗物件（Adversarial objects）來愚弄受過訓練的神經網路，顯示基於AI的神經網路存有弱點，把人類可輕易辨識的烏龜當成是槍枝。

研究人員說明，基於神經網路的分類器在許多任務上可達到近似人類的效能，也被應用在高風險的實體系統上，不過，這些神經網路在遇見對抗物件時特別虛弱，當透過某些輸入值來困擾它們時，就會造成神經網路在分類上的錯亂。

過去的對抗物件演算法並不成熟，物件可能轉個角度就能讓AI成功辨識，相關的攻擊行動也只是理論上的。然而，LabSix採用了一個全新的演算去，可用來產生可靠的2D或3D的對抗範例，它完全愚弄了Google的InceptionV3影像分類引擎，不管從哪個角度，InceptionV3都會將烏龜辨識成槍枝，或是把棒球當成咖啡，就算是加入背景，InceptionV3也會以為在水裡的烏龜是槍枝，而手套中的棒球是咖啡。

影片推薦 機器學習

YouTube怎麼推薦用戶感興趣的影片？機器學習告訴你！

Google近日揭露YouTube推薦影片的關鍵技術，那就是機器學習，Google透過機器學習過濾出使用者可能感興趣的內容，以提供用戶個人化的體驗。YouTube在推薦系統上採用機器學習，提供用戶個人化的內容，讓使用者可以更容易的在YouTube上找到他們想要看的，推薦的內容更合乎使用者的心意，但YouTube也承認自動化的影片推薦可能讓受歡迎的內容變得更受歡迎，影響其他內容被看到的機會，也是未來還需克服的。

除了YouTube推薦系統採用機器學習，為避免YouTube遭到濫用，散佈恐怖主義、暴力內容，今年6月YouTube也開始用機器學習協助辨識不當內容，過去仰賴使用者檢舉不當內容，運用機器學習後，YouTube團隊審核了超過100萬部影片，作為機器學習訓練實例，提昇辨別的準確度。

機器學習 自殺傾向

你曾想過自殺嗎？研究：用AI就能知道你的自殺傾向

來自卡內基梅隆大學與匹茲堡大學的研究團隊，近日利用功能性核磁共振（functional magnetic resonance imaging，fMRI）與人工智慧，來判斷人們的自殺傾向，且準確率高達91%，報告作者Marcel Just表示，該研究藉由機器學習演算法來評估有關自殺之特定概念的神經表現，可辨識出當一個人有自殺想法或行為時，腦中概念的轉變。

fMRI為一神經影像學技術，可顯示受到外界刺激時的腦部活化區域，在該研究團隊的實驗中，他們徵選了34名受測者進行fMRI，其中的17名曾有自殺念頭；基於這17名曾動念自殺的受測者對6個文字及腦中5個區域的關聯性進行演算法的訓練，再用以判斷34名受測者的自殺傾向，準確率高達91%。

醫學影像辨識 深度學習

看不懂醫學影像沒關係，AI幫你解讀每張只要1美元

以色列新創業者Zebra Medical Vision近日發表了AI1服務，利用深度學習技術來解讀電腦斷層掃描（CT）、核磁共振（MRI）或其他醫學掃描影像，以從影像中辨識存在於肺臟、肝臟、心血管或骨頭中的疾病，而且每張的判讀只需要1美元。

AI1平臺除了可用來驗證醫生的發現之外，也可能找出被忽略的問題，迄今全球已有超過50家醫院正在測試或已採用該系統，分析超過100萬張的醫學影像。Zebra亦將持續改善其深度學習引擎，以強化辨識的準確度。

零售業 自動盤點

Walmart在逾50家門市導入機器人掃瞄貨架上的商品

美國大型連鎖超市Walmart最近宣布，將擴大機器人實驗至全美逾50個門市，由機器人負責瑣碎的貨架掃瞄服務，讓員工能專心地售貨及服務客戶。

Walmart原本只在阿肯色州、賓州與加州的少數門市進行機器人實驗，由機器人負責處理重複、瑣碎且原本需要人力操作的任務，像是掃瞄貨架上缺貨的商品，或者是標示錯誤的標籤與價格，藉由自動化貨架掃瞄技術讓員工有更多的時間來服務顧客，現在則將實驗範圍擴大到其他50個門市。

客服中心 AI趨勢

Watson技術長呼籲：企業再不用AI將失去競爭力，可先從客服著手

掌管IBM Watson核心技術的Rob High，近日來臺分享AI趨勢，他表示，面對大量的非結構化的數據，要有效地分析才能產生價值，他更呼籲，若企業還沒開始導入AI技術，則會在未來失去競爭力，而他也建議，企業可以先從客服導入AI技術，減少的人力資源就能讓客服人員做更有意義的工作。依照他的觀察，企業開始採用AI技術，困難點在於企業文化需要重新調整，原有的工作流程也要大改造。

社群媒體 Chatbot

Line擁抱Clova，聚焦推動Chatbot生態系

Line在臺灣開發者大會上宣布，2018年將會釋出更多API的策略，轉而聚焦在Chatbot生態系的推動，包括要推出Line IoT平臺和Clova SDK、Bot/Clova整合、In-App Web Framework、Line Pay API等。

LINE 臺灣技術總監陳鴻嘉比較了Line擁抱Clova後，前後技術架構的變化，Clova將成為Line平臺上AI和語音的核心，將原有Line以文字為主的對話式UI，進一步延伸到語音的對話式UI，也更容易和IoT裝置串連。Line前端工程師George Duan更進一步揭露，Line正在打造一套In-App網頁框架，要讓開發者更容易用Web技術打造Line內的應用，可以用於支援Game、IoT或Chatbot的整合。該框架預計明年上半年將釋出給開發者。

AI趨勢近期新聞

※Google決定投入不需人類介入的自動駕駛技術

※臺灣人工智慧年會即將登場

※資料來源：iThome整理，2017年11月。