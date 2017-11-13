有鑑於愈來愈多的駭客濫用微軟Windows中的動態資料交換（Dynamic Data Exchange，DDE）協定來散布惡意程式，微軟上周發表了4053440安全通報（Security Advisory），以協助使用者減輕DDE攻擊所帶來的威脅。

DDE協定是微軟Windows與Office中用以於不同程式中交換資料的協定之一，它在不同的程式間傳送分享資料的訊息，並利用共享記憶體來交換資料，允許一次性的資料交換或是持續地進行資料同步。

根據微軟的說明，在以電子郵件的攻擊場景中，駭客可傳遞一個特製的檔案並誘導使用者開啟，說服使用者關閉保護模式再同意其他的提醒，藉以散布惡意程式。

上個月思科（Cisco）旗下的資安團隊Talos才揭露了採用DDE的攻擊手法，另一資安業者Nviso也公布許多利用DDE植入惡意程式的文件樣本，上周又有資安業者發現俄國駭客組織Fancy Bear（APT28）亦開始利用DDE來執行攻擊行動。

微軟除了建議使用者不要開啟來路不明的郵件附加檔案之外，也說該公司於Office的登錄檔中存放了許多能夠變更產品功能及改善安全性的控制方法，希望用戶能夠多加利用，包括Office 2013與Office 2016。

此外，微軟亦提供指南以協助使用者利用登錄編輯程式手動關閉各種Office版本與程式的DDE功能，涵蓋Office 2007、Office 2010、Office 2013與Office 2016上的Excel、Outlook與Word。Windows 10 Fall Creator Update用戶則可透過Windows Defender Exploit Guard的Attack Surface Reduction元件來封鎖基於DDE形式的惡意程式。