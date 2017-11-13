越南資安業者Bkav上周宣布已破解蘋果於iPhone X上所使用的Face ID人臉辨識功能，利用一個特製的面具讓iPhone X成功解鎖。

Face ID為iPhone X的賣點之一，提供快速解鎖與認證能力，且蘋果標榜Face ID的安全性優於指紋辨識，還宣稱無法被面具之類的技術所矇騙，然而，Bkav卻說，Face ID並未如蘋果所說的那麼安全。

Bkav所製造的面具結合了3D列印及2D影像，還有一個矽膠做的鼻子，再於臉部皮膚進行特別處理，他們大約花了5天的時間製作面具，耗材成本接近150美元，並成功愚弄了Face ID所使用的人工智慧技術。

Bkav指出，就算使用者遮掩了半張臉，Face ID仍能成功辨識，意味著Face ID的辨識機制並不那麼嚴格，如果該團隊可以破解Face ID，那麼FBI、CIA，或者是其他任何有權力與技術的機構都能破解它，使用者應該要了解Face ID並不那麼安全。

不過，Bkav也認為比較有可能成為攻擊目標的對象應是富豪、國家或企業領導人，而不會是一般人。

在iPhone X上市後，也有一些人抱怨Face ID並沒那麼好用，特別是它無法近距離地辨識人臉。根據蘋果的操作手冊，Face ID的最佳辨識距離為10吋到20吋之間（約25公分至50公分）。