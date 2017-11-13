視線追踨技術有了新的進展。在上周於日本東京舉行的NEC iExpo 2017展覽中，NEC實機展示去年底完成開發的「遠距離視線推定技術」，只利用現場的視訊攝影機畫面，就能即時追蹤多人的視線，吸引許多人駐足體驗。

在展示會場上，參觀者只要行經展示攤位，眼前大螢幕的視訊就會呈現駐足攤位前的參觀者，並且即時標示多位參觀者的視線方向，而攤位上並沒有裝設什麼特殊設備，就只在大螢幕上配置一臺視訊攝影機。因為，這項遠距離視線追蹤技術與過往最大的不同，是不需要使用紅外線，只要分析一般視訊攝影機的影像即可推定視線方向。

以往的視線追踨技術主要藉助紅外線照射人眼，由眼球反射的紅外線來計算視線方向，因此追蹤設備除了要有攝影機，還需要搭配紅外線發射器。也因此往往只能在近距離使用，實務上應用的局限較大。

NEC遠距離視線追踨技術相較於以往技術的革新，主要是在三個方面有所突破，使其基於視訊攝影機的影像，就能即時分析多人視線方向。其一是結合臉部辨識技術，運用「多重比對人臉偵測法」，偵測臉型、五官、眼頭、眼角、瞳孔等特徵點，透過與攝影機的相對位置分析，推斷視線的方向。

再者，運用機器學習方法強化影像解析度，以克服低解析度攝影機（如網路攝影機），以及拍攝人物時常發生的角度、明暗等問題。因而目前該技術對於距離攝影機10公尺內的人物，皆可偵測出視線方向，誤差在上下左右5度之內。

第三是結合高速特徵擷取運算，可以同時分析多人視線，這是以往技術上較難克服的門檻。據NEC表示，由於這項技術運算一個人的視線，只需要不到0.001秒的時間，才能實現多人即時分析。而快速即時分析多人視線，是實務上能夠廣泛運用的關鍵。

這三項技術的突破，讓視線追蹤技術有更廣泛的應用。例如運用在分析顧客對商品的喜好傾向，以往的技術受限於紅外線攝影機的限制，受測商品大多必須放在產品陳列架，然而隨著這項新技術的問市，未來就可以針對開架式陳設的商品，進行消費者視線追踨分析，亦或利用一般電子看板內建的攝影機，即可同時分析多位觀賞者的喜好。

由於NEC遠距離視線追踨技術採即時分析，系統會將人物的視線方向，以色線即時疊套在視訊攝影機的影像上，同時這項技術還會分析視線移動的狀況、停留時間以及臉部表情。例如在展示現場，解說人員為參觀者講解時，視線快速地在參觀者與前方螢幕之間移動，此時遠距離視線追踨技術就判斷其視線漂浮不定，同時視訊畫面上該員的臉部就被加上色框與「視線漂浮不定」的文字註解。

在展示現場觀察其追踨參觀者視線的結果，它會偵測出「眼神漂浮不定」與「斜視、側瞄」等視線變化，以及視線停留時間。運用在了解消費者喜好方面，如商店內的電子看板，若視線長期停留在特定位置，表示消費者的喜好度高，而眼神漂浮或可代表興趣不高或舉棋不定。除此，亦可運用於保全預警。例如，若有人的視線履次察看監視攝影機的位置，可能就是別有企圖。

【實際展示影片】