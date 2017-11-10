蘋果本周向TechCrunch證實，已買下專門開發影像感測器技術、且於台灣新竹科學園區設廠的InVisage Technologies（量宏科技）。

蘋果向來不公開自己的收購案或收購目的，TechCrunch則發現了各種蛛絲馬跡，如部份InVisage員工轉至蘋果上班，或是InVisage改用與蘋果同一家專利律師事務所等，在向蘋果求證後已獲得證實。

InVisage主要的技術為量子薄膜（QuantumFilm）影像感測器，它利用由量子點（quantum dot）組成的新材料來吸收光線，比起仰賴矽感光層的傳統感測器，QuantumFilm則有更多的感測區域與更大的電子儲存空間，也有更好的光線吸收能力，意謂著它在光線不足的環境下仍能產生品質良好的影像。該公司迄今已握有超過100項的專利技術。

蘋果不斷進化iPhone上的相機功能，且已迎頭趕上其他智慧型手機品牌，根據專門評測行動裝置相機品質的DxOMark所列出的排行榜，本月剛上市的iPhone X相機能力以97分名列第二，僅次於Google Pixel 2的98分，而iPhone 8 Plus與iPhone 8也分別以94分及92分名列第四與第六。

市場則推測蘋果將利用InVisage的技術來改善iPhone的相機能力與FaceID功能。