安全研究公司發現有近700個以雲端通訊軟體Twilio的語音及簡訊軟體開發工具包（SDK）或Rest API開發的企業通訊app出現漏洞，可導致高達上億用戶通訊內容外洩。

首先發現該漏洞的Appthority公司將稱之為Eavesdropper。研究人員Michael Bentley解釋，原本Twilio的SDK或Rest API是方便企業或開發人員開發通訊app時，不需自行撰寫通訊協定。然而卻有部份使用該API的開發人員將用戶帳密寫死在app程式碼中，這麼一來，使所有利用這些app傳送、儲存於 帳號的文字簡訊、通訊元資料、語音錄音檔全數對外公開，進而讓駭客得以竊聽到員工的健康隱私，或是公司交易資料、智財及業務機密而獲利。

研究人員強調，Eavesdropper漏洞並非Twilio的錯，而是出在開發人員未能遵循Twilio的API使用規定。，這類攻擊讓駭客不需破解用戶手機及電腦、不需入侵任何已知OS漏洞，或動用任何惡意程式即可達到竊密目的。攻擊者搜尋一下找到使用Twilio的app，使用VirusTotal 或YARA等工具尋找app內的Twilio ID及密碼，並運用特定手法即可存取該帳號的通訊資料。

Appthority是在今年4月發現Eavesdropper漏洞，並在7月通知Twilio資料外洩風險的app開發商。在其蒐集的1100多個app中，與85個Twilio開發者帳號相關而可能曝險的app 有685個，iOS及Android分別佔56%及44%，當中33%為企業用app。

截止8月底，其中75個已上傳到Google Play，App Store的iOS app有102個。而從下載人數來看，光是這些有問題的Android app總下載人次估計就高達1.8億次，而資料外洩最早可能溯及2011年。

最安全的解決之道是從app程式碼中移除寫死的Twilio帳密，並重設密碼。Appthority並未公佈這些app有哪些，因為該公司通知的開發商或企業都沒有回應，意謂著到現在可能仍然曝險中。