羅技（Logitech）於本周透過電子郵件通知客戶，將於明年3月16日終止Harmony Link的所有服務。

羅技在2011年推出的Harmony Link是個飛碟形狀的裝置，售價為100美元，它把羅技熱門的Harmony搖控能力轉移到智慧型手機或平板電腦上，讓這些行動裝置變成萬用搖控器，以用來控制家中各式的娛樂設備，從電視、數位錄放影機、機上盒到Xbox等。

手機與Harmony Link之間是透過Wi-Fi連結，再由Harmony Link發送紅外線訊號到相對應的設備上。

根據羅技的聲明，自明年3月16日之後，Harmony Link將完全無法運作。一名羅技員工表示，這是因為Harmony Link所使用的某項技術授權即將於明年3月到期，但該公司並不準備續約，且決定把資源投入在與Harmony Link功能相仿的Harmony Hub上。

Harmony Hub同樣是個基於行動程式的搖控裝置，售價亦為100美元，還多了可控制智慧家電的功能。

為了補償用戶，羅技宣布還在保固內的Harmony Link可免費換得一台Harmony Hub，過保的Harmony Link則可以65折的價格換購Harmony Hub。有鑑於羅技今年曾降價大力促銷Harmony Link，並只提供3個月的保固，此一宣布惹來大批使用者的砲轟，並蘊釀對羅技提出集體訴訟。