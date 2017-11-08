Google於本周一（11/6）透過GitHub開源了專替AR/VR遊戲與360度影片所打造的Resonance Audio空間音效軟體開發套件（SDK），它同時支援多種桌面與行動平台，能夠呈現精細的聲音效果。

Google產品經理Eric Mauskopf表示，人們每天都會聽到來自四面八方的各種聲音，因此，不論是AR遊戲、VR遊戲或360度影片都需要豐富的聲音來建立身歷其境的感受。

基於Google的VR Audio SDK技術的Resonance Audio允許開發人員控制聲音的方向，例如站在吉他手後面時，聽到的聲音會比站在吉他手的前面小，而且會在音源靠近使用者頭部時呈現近場音效，提供準確的聲音距離；還能指定聲音散布的範圍，以模擬聲音遇到牆壁的感覺。

為了節省音效所使用的CPU資源，Resonance Audio最佳化高階立體環繞音效的數位訊號處理演算法，以空間化數百個同步的3D音源，同時確保聲音品質。

Resonance Audio也有支援不同平台的SDK，從Windows、macOS、Linux到Android與iOS，亦整合了Unity、Unreal Engine、FMOD、Wwise與DAW，並供應C/C++、Java、Objective-C及網頁版的原生API，因此，開發人員只要設計一次音效，就能將它部署在不同的平台上。