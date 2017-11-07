Google與Salesforce在本周一（11/6）宣布策略聯盟，Salesforce已把G Suite列為該平台首選的電子郵件與生產力供應商，促進Salesforce服務與Gmail、Google Sheets、Google Drive、Google Calendar，以及Hangouts Meet之間的連結。

此外，Salesforce也計畫利用Google雲端平台（Google Cloud Platform，GCP）來加速Salesforce核心服務於全球的部署。

負責Google Cloud全球技術合作夥伴的Nan Boden表示，雙方的團隊正努力發展可連結Salesforce CRM與G Suite的新型整合服務，提供史無前例的原生雲端合作平台。

例如Gmail用戶可直接於Gmail中顯示Salesforce的CRM資料，Salesforce客戶亦可直接透過Gmail與客戶互動；在Salesforce上隨處都可嵌入Sheet，只要單一點擊就能以Salesforce Records或Salesforce Reports的內容建立新的Sheet，且會自動雙向更新。

雙方也將整合Google Drive、Calendar與各種Quip Live程式，以利客戶於更開放的環境中存取資訊，還能嵌入Drive檔案名單，被視為是傳統企業內部內容服務的現代化替代方案；在Hangouts Meet介面中則能直接存取Salesforce CRM的客戶與帳號細節、服務案例歷史紀錄等資料。

目前雙方已提供Lightning for Gmail服務，以及Salesforce與Calendar及Google Drive的整合，更全面的整合服務將於明年陸續露面。

Salesforce在去年5月亦曾與Amazon Web Services（AWS）結盟，當時Salesforce宣布將以AWS作為該公司首選的公有雲架構供應商，利用AWS在全球所建立的資料中心擴大及加速Salesforce的全球部署。此次與Google的合作除了把G Suite列為首選的電子郵件與生產力供應商之外，也打算利用GCP來拓展Salesforce全球的足跡。

就在Salesforce拉近與AWS、Google的距離之際，卻與微軟卻漸行漸遠。曾控告彼此侵犯專利的Salesforce與微軟在2014年破冰，雙方合作在微軟的Microsoft Office與Windows平台上整合Salesforce CRM，隔年微軟執行長Satya Nadella並出席了Salesforce客戶年會Dreamforce。

然而，微軟在去年推出整合ERP與CRM應用的Dynamics 365，還自Salesforce手上搶走HP這個大客戶，Salesforce則是在去年試圖阻撓微軟與LinkedIn的併購案，都讓雙方的關係再度降溫。