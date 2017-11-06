三星本周日（11/5）藉由官方的YouTube頻道發表了一則新的Galaxy品牌廣告，這支影片主要是用來嘲諷蘋果的iPhone，並鼓勵蘋果迷「升級」（Upgrade）到Galaxy。

影片從2007年蘋果門市在開賣第一代iPhone時大排長龍開始，影片主角顯然是個蘋果迷，他很開心地買了他的第一台iPhone，但即便到了2010年的iPhone 4，仍會陷入因儲存容量不足而無法拍照的窘境；2013年的iPhone 5S還在使用手寫輸入，而女友的Galaxy已有了觸控筆；接下來的iPhone版本還缺乏與Galaxy相當的防水功能與無線充電能力。

可以想見的是，影片主角終於捨棄蘋果而選擇了三星，最後一幕則是他走過了在本月開賣iPhone X的蘋果門市，但排隊人潮已不若往昔。

三星甚至設立了「Switch to Galaxy」網頁以向蘋果用戶招手，宣稱其Galaxy系列提供可擴充到256GB容量的儲存空間，還有15GB的雲端免費儲存；電池續航力、充電速度及無線充電功能也優於iPhone；具備IP68的防塵/防水等級，可在1.5米深的水中支撐30分鐘。不過，該網頁比較的對象是蘋果在去年發表的iPhone 7，而非甫上市的iPhone 8系列或iPhone X，最新的iPhone 8/8 Plus/X皆已具備無線充電能力，自iPhone 7起亦已支援IP67的防塵/防水等級，可在1米深的水裡支撐30分鐘。